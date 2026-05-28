Autoridades de la Defensoría del Pueblo de Neuquén se reunieron con distintas entidades bancarias luego de acumular numerosas actuaciones de problemas que tenían los vecinos, principalmente con relación al acceso a la información y el sobreendeudamiento de las personas.

"Hicimos una presentación al Banco Provincia del Neuquén, a través de más de 50 actuaciones de distinta índole" destacó Gustavo Pereyra, Defensor del Pueblo en diálogo con Entretiempo por AM550. "Creímos necesario poner en conocimiento del banco esas situaciones para ver de qué manera podíamos ir saldando las diferencias que podía tener la gente con la entidad bancaria", resaltó.

Detallaron cuáles son las preocupaciones más comunes

El Defensor del Pueblo de Neuquén capital explicó que "algunos casos tienen que ver con fuerte endeudamiento y con personas que no encuentran la manera de refinanciar con la entidad bancaria. Otros tienen que ver con movimientos en la plataforma con la que se maneja el Banco Provincia del Neuquén, donde a veces aparece acreditado el total de los haberes y después aparecen débitos que la gente no entiende de qué son y luego el dinero vuelve a aparecer".

Pereyra señaló que "lo que vamos a hacer a partir de ahora es ir caso por caso, formalizando cuál es el reclamo, cuáles son los inconvenientes y obtener respuestas concretas para cada una de estas actuaciones que tenemos abiertas en la Defensoría". Agradeció especialmente al directorio del BPN por poner a disposición al equipo especializado para llevar tranquilidad a la gente.

En algunos casos, los inconvenientes tienen que ver con la migración que está haciendo el banco de una plataforma vieja a una nueva, o en otros con la posibilidad de refinanciar deudas. "Tenemos la ventaja de que, al ser el Banco Provincia, tenemos la casa matriz aquí y eso nos permitió este encuentro, que fue muy bueno en términos de comunicación y resultados" indicó.

El trabajo con otras entidades bancarias es distinto

"Tenemos otros reclamos de otras entidades bancarias donde, en un primer momento, lo que hace la Defensoría es intentar una solución local, es decir, hablar con las gerencias locales. Pero cuando las gerencias locales no tienen respuestas, nosotros no podemos ir a la casa matriz, que generalmente está en CABA, y esperar respuestas", apuntó.

El Defensor del Pueblo detalló que "entonces lo que hacemos es trasladar el problema al Banco Central de la República Argentina, que es el ente que regula al resto de las entidades bancarias. Y a través del Banco Central hemos encontrado algunas respuestas favorables para vecinos de Neuquén".

Se pueden tomar distintos caminos ante un reclamo

Lo primero que tiene que hacer la persona es reclamar o pedir explicaciones en la entidad bancaria, explicaron desde la defensoría. "Si no obtiene respuestas allí, tiene dos vías: Defensa del Consumidor o la Defensoría del Pueblo, para realizar alguna gestión extra", describió Pereyra. "La Defensoría coordina una audiencia de conciliación entre las partes y se juntan representantes del banco y la persona que se siente damnificada y, en algunas ocasiones, se encuentran soluciones ahí mismo", afirmó.

El letrado advirtió que "puede pasar que la solución no esté en la sucursal bancaria. Cuando eso ocurre, no perdemos tiempo en ir a la casa matriz: vamos directamente al Banco Central para que las entidades rindan cuentas allí".

Otro tema importante es el de las estafas virtuales y telefónicas, sobre todo a jubilados y jubiladas. "En varios casos han sido estafados, les tomaron créditos y demás. Con esto de “tiene que cambiar la clave”, “páseme esto”, “páseme lo otro”, muchas veces encuentran a personas mayores con la guardia baja. Les vacían la cuenta y además les toman créditos a su nombre" señaló.

Algunas entidades han restituido la totalidad de esos créditos otorgados. "Si no lo puede resolver allí o entiende que las respuestas no son satisfactorias, tiene dudas o demás, puede acercarse a la Defensoría" resaltó Pereyra.

"Nosotros no somos de derivar pacientes, por decirlo de alguna manera. Si la persona acude a la Defensoría del Pueblo, la tramitación la hacemos nosotros. Incluso, si quiere dejar constancia en Defensa del Consumidor, tenemos la posibilidad de abrirle nosotros el expediente, dejárselo cargado en la aplicación del teléfono y que luego el ciudadano pueda hacer el seguimiento particular" concluyó.

La entrevista completa: