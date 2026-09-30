Tres efectivos de Tránsito Villa Obrera de Centenario rescataron a un perro que se encontraba en riesgo de ahogarse en el canal principal de riego. La intervención ocurrió este miércoles cerca del mediodía, a pocos metros de la Escuela 109, en la zona de Belgrano e Islas Malvinas.

El animal había quedado dentro del cauce y no conseguía llegar hasta la orilla. Los policías comprobaron que desde tierra no podían alcanzarlo y decidieron ingresar al agua para sacarlo.

Los efectivos que participaron del rescate fueron el suboficial principal Alejandro Raiman, el sargento Javier Seren y la cabo Daiana Castillo, según informó el sitio Centenario Digital. Los tres se metieron en el canal pese a la baja temperatura del agua.

Los efectivos ingresaron al canal para alcanzar al animal

El perro no podía salir por sus propios medios ya que en ese sector el canal está recubierto con cemento. Raiman, Seren y Castillo realizaron distintas maniobras dentro del cauce hasta conseguir sujetarlo y llevarlo hacia un sector seguro.

El agua estaba muy fría, pero los efectivos continuaron con el rescate hasta sacar al animal. Una vez fuera del canal, el perro llegó exhausto al Paseo de la calle Belgrano.

El animal logró recuperarse poco después de quedar nuevamente sobre tierra firme. La intervención permitió retirarlo del canal sin que sufriera consecuencias mayores.