Bajó la persiana el último Vea de Neuquén: qué pasará con los empleados que trabajaban en el súper

El supermercado Vea de calle Lainez 115 de Neuquén cerró definitivamente sus puertas y comenzaron las tareas de desguace del establecimiento. Mientras se retira la infraestructura del local, los 22 trabajadores que se desempeñaban en la sucursal esperan que la empresa Cencosud concrete la liquidación final y defina cómo se resolverá cada situación laboral.

El establecimiento dejó de atender al público el jueves 30 de octubre, después de varios días de incertidumbre por el anuncio empresarial. Desde entonces, el movimiento dentro del edificio cambió: comenzaron los trabajos de desarme de las instalaciones, mientras el personal permanece a la espera de una resolución sobre los pagos correspondientes.

Los empleados ya cobraron el sueldo del último mes trabajado y, según uno de los testimonios recogidos por medios locales, fueron notificados y se encuentran dentro de los plazos previstos para avanzar con las liquidaciones. Sin embargo, todavía no tienen precisiones definitivas sobre cuándo recibirán la totalidad de los montos. “Estamos a la expectativa, no se puede estar tranquilo con esta situación”, expresó uno de los trabajadores al describir el momento que atraviesan.

Qué pasará con los 22 trabajadores del supermercado Vea

La principal preocupación después del cierre está puesta en el futuro de las 22 personas que trabajaban en la sucursal de Neuquén. La empresa comunicó que evalúa alternativas para cada uno de sus colaboradores, aunque hasta el momento no trascendieron detalles concretos sobre las propuestas ni sobre cómo se instrumentará la desvinculación.

De acuerdo con el testimonio de uno de los empleados, la mayoría estaría aceptando las propuestas acercadas por la compañía. De todos modos, el personal continúa esperando que se formalicen las condiciones de salida y se complete el proceso de liquidación.

Estamos notificados y estamos dentro de los plazos, así que solo nos queda esperar”, señaló otro de los trabajadores.

La situación involucra trayectorias laborales muy diferentes. Cuando se conoció la decisión, el secretario general del Centro de Empleados de Comercio (CEC), Ramón Fernández, había señalado que entre los empleados había personas con antigüedades que iban desde un año hasta 20 años.

Cencosud confirmó el cierre y aseguró que seguirá en la región

La decisión de cerrar la sucursal fue comunicada oficialmente mediante un cartel colocado en el ingreso del supermercado. Allí, Cencosud confirmó que Vea dejaría de operar en el local de calle Lainez y agradeció a sus clientes por la confianza y el acompañamiento durante los años de funcionamiento.

En el mismo mensaje, la compañía aseguró que mantiene su compromiso comercial con la región y mencionó otras marcas y establecimientos del grupo: las sucursales de Vea en Cipolletti y General Roca, además de Jumbo, Makro, Easy y el Shopping Portal Patagonia.

Nuestro compromiso con Neuquén continúa”, expresó la empresa en el comunicado, en el que también indicó que está evaluando alternativas para cada uno de sus colaboradores.

Sin embargo, para quienes trabajaban en la sucursal que cerró, el principal interrogante sigue siendo cómo se resolverá su situación laboral y cuándo se concretarán los pagos pendientes.

La caída de las ventas y el alquiler, entre los motivos del cierre

El cierre había sido anticipado días atrás por el Centro de Empleados de Comercio, después de que representantes de Cencosud comunicaran telefónicamente la decisión a la dirigencia sindical.

En aquella oportunidad, Ramón Fernández había advertido que los 22 trabajadores todavía no tenían una notificación formal ni información precisa sobre las liquidaciones.

Según explicó el dirigente, la empresa relacionó el cierre con dificultades económicas, la caída de las ventas y la imposibilidad de alcanzar un acuerdo por el alquiler del inmueble.

Esos factores fueron los argumentos transmitidos por la compañía para justificar el fin de las operaciones en esa dirección. El impacto, además de laboral, alcanza a la actividad comercial de una zona de Neuquén que pierde un establecimiento de una cadena con presencia en distintas ciudades de la región.

Qué se sabe sobre el futuro del local de calle Lainez

Con el cierre definitivo de la atención al público y el inicio del desmantelamiento, el próximo paso será completar las tareas de retiro de la infraestructura y avanzar con la resolución de las situaciones laborales.

Por ahora, no se informó oficialmente cuál será el destino comercial del inmueble ni si existe algún interesado en ocupar el espacio que deja la sucursal.

Mientras tanto, los 22 trabajadores esperan que Cencosud concrete las liquidaciones y formalice las condiciones acordadas con cada uno. La evolución de esos trámites será el principal punto de seguimiento en las próximas semanas.