Cómo es el plan de Neuquén para potenciar el suministro eléctrico en toda la provincia

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa encabezó una reunión de trabajo con autoridades del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) para avanzar en el Plan Bienal 2027–2028 orientado a reducir estructuralmente los costos y generar las condiciones para una reducción sostenible de las tarifas, sin afectar la calidad, continuidad ni expansión del servicio.

En esta oportunidad, hicieron un repaso de las obras que lleva adelante la empresa pública, que incluyen trabajos para mejorar y brindar más confiabilidad al sistema eléctrico, llevar el servicio a nuevos loteos y avanzar con el Plan Provincial de Alumbrado Eficiente.

“Estamos beneficiando a muchas familias y muchas localidades con las obras del EPEN”, consideró el Gobernador y agregó que con el organismo “estamos trabajando mucho, tratando de mejorar todo el servicio”. “Trabaja muy bien el EPEN. Además, como siempre decimos, se han quedado con las zonas más difíciles de atención y sin embargo son los que están permanentemente”, expresó.

En lo que hace a obras de mejoras y para brindar más confiabilidad al sistema eléctrico, Figueroa detalló que hay seis iniciativas finalizadas y otras ocho en ejecución, además de la adquisición de 17 transformadores de potencia.

Por otra parte, Figueroa comentó que las obras de infraestructura eléctrica para nuevos loteos permitieron beneficiar a más de 4.250 familias y 28 localidades. Las obras ejecutadas superan las 90 e implican más de 300 kilómetros de líneas eléctricas y 76 nuevas subestaciones transformadoras.

Además, el mandatario se refirió a los avances del Plan Provincial de Alumbrado Eficiente, que ya permitió que 20 localidades neuquinas cuenten con el 100 por ciento del alumbrado LED. Explicó que se instalaron más de 30.000 luminarias de ese tipo y que se reconvertirán otras 13.000.

En materia de estaciones transformadoras, Figueroa recalcó que “son importantes las inversiones que hemos realizado con el EPEN”. “Hemos refaccionado Centenario, que se había quemado; potenciamos Senillosa, estamos trabajando en Zapala y estamos licitando Pío Protto”, informó.

Por otra parte, destacó que en los próximos días el EPEN presentará un programa para disminuir el costo de la energía. “La tarea pendiente que tenemos es bajar los costos de la energía. Tenemos que acentuar el trabajo para bajarlos”, indicó.

Explicó que “las ciudades han pasado, en su gran mayoría, al manejo de cooperativas”. “Donde es rentable la actividad, las cooperativas prestan el servicio. Donde no es rentable, está el EPEN”, señaló y puntualizó que eso influye en los costos de la energía del organismo provincial.

“Un costo que verdaderamente influye e impacta en todos los neuquinos es la generación aislada que se le hace a Villa la Angostura, que nos requiere un millón y medio de dólares por mes”, detalló y consideró que “es prioritario” ejecutar la obra de interconexión eléctrica entre Alicurá y Villa La Angostura (Alivilla), que beneficiará también a Villa Traful.

Recordó que la obra inicialmente incluía a sectores de Neuquén y Río Negro, se denominaba Alipiba (Alicurá-Pilcaniyeu-Bariloche) e iba a ser financiada por el Gobierno nacional. Dijo que frente a esos incumplimientos de gestiones anterior y la decisión de la administración actual de no ejecutar obra pública, la provincia modificó y ejecutará el nuevo proyecto denominado Alivilla.

“Hoy cuando van a la Ruta 237 van a ver unos cables que están enterrados en la tierra. Esa es la obra que hizo la provincia hace muchos años. El no conectar nos cuesta un millón y medio de dólares por mes”, señaló.

Figueroa informó que la obra se ejecutará con financiamiento internacional, al igual que el Cierre del Anillo Norte. “Vamos a conectar de Las Lajas hasta Chos Malal, con lo cual vamos a cerrar el anillo y se va a robustecer todo el sistema eléctrico de la provincia”, sostuvo y añadió: “Esas dos obras son una inversión importante de 153 millones de dólares que estamos haciendo”.





