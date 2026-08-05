El Gobierno de Neuquén reinauguró este miércoles la Escuela Primaria Nº 47 de Cayanta, ubicada en Villa del Nahueve, luego de una obra de remodelación y ampliación que demandó una inversión de 315 millones de pesos. Durante el acto también comenzó oficialmente la implementación del Plan Pehuén, con la entrega de las primeras computadoras del programa.

La actividad fue encabezada por el gobernador Rolando Figueroa junto a la ministra de Educación Soledad Martínez. La escuela, que actualmente tiene seis estudiantes de jornada completa, recibió el primer lote de dispositivos tecnológicos que forman parte de un plan provincial que contempla la distribución de 40.000 netbooks, 7.000 tablets y equipamiento para las aulas.

Con la obra finalizada, el establecimiento volvió a funcionar en su edificio renovado y contará con mejores condiciones de infraestructura, mientras que el Plan Pehuén comenzará a extenderse al resto de las escuelas neuquinas en las próximas semanas.

El Plan Pehuén comenzó desde una de las escuelas más pequeñas de Neuquén

"Acá comienza a ejecutarse el Plan Pehuén", destacó el gobernador Rolando Figueroa, al explicar que el programa inició en una escuela rural con apenas seis estudiantes, como una señal de que la modernización educativa alcanzará a todo el territorio provincial.

El mandatario recordó que esta semana llegaron los primeros dos contenedores del equipamiento tecnológico que forma parte de un operativo de 70 contenedores previstos para renovar el equipamiento de las escuelas neuquinas.

"Queremos que un chico de Nahueve aprenda lo mismo que un chico de Neuquén", afirmó el gobernador al explicar que el objetivo es reducir la brecha digital entre las localidades del interior y los grandes centros urbanos.

La Escuela Nº 47 volvió a funcionar tras una inversión de $315 millones

Las obras demandaron una inversión provincial de 315 millones de pesos e incluyeron:

Nuevo playón deportivo de 216 metros cuadrados.

Ampliación del depósito.

Refacciones integrales del edificio.

Nuevas veredas y accesos.

Sistema de desagüe pluvial.

Mejoras exteriores para optimizar el funcionamiento del establecimiento.

La ministra de Educación, Soledad Martínez, confirmó además que la escuela tendrá una nueva etapa de obras durante el próximo verano para conectarse a la red de gas natural, reemplazando el actual sistema de gas envasado.

Cómo será el Plan Pehuén en toda la provincia

El Plan Pehuén es la principal estrategia tecnológica del Gobierno provincial para modernizar las escuelas públicas.

En esta primera etapa contempla:

40.000 netbooks

7.000 tablets

Equipamiento tecnológico para las aulas

Capacitación docente para el uso pedagógico de las nuevas herramientas

Según explicó Martínez, las computadoras entregadas en Cayanta forman parte del equipamiento institucional y estarán acompañadas por instancias de formación para los docentes.

El lunes habían arribado al territorio neuquino las primeras 19.000 computadoras, que comenzarán a distribuirse progresivamente en establecimientos de toda la provincia.

El impacto para las comunidades rurales

La elección de Cayanta tiene un fuerte valor simbólico.

Se trata de una escuela con más de un siglo de historia, ubicada en una de las zonas rurales del norte neuquino, donde actualmente asisten seis estudiantes de primero a séptimo grado bajo la modalidad de jornada completa.

Durante el acto, Figueroa vinculó la inversión educativa con el desarrollo del interior y el arraigo de las familias.

Según sostuvo, mejorar las escuelas, la conectividad y los servicios busca evitar que muchas personas deban emigrar hacia los grandes centros urbanos para acceder a mejores oportunidades.

Educación, infraestructura y becas: el eje de la estrategia provincial

Durante la inauguración, el gobernador repasó otras políticas educativas impulsadas por la provincia.

Destacó que actualmente se construyen 100.000 metros cuadrados de edificios escolares, de los cuales 65.000 metros cuadrados corresponden a escuelas técnicas, y ratificó que la prioridad de la gestión continúa siendo la inversión en educación, salud y rutas.

También recordó el alcance del programa Becas Gregorio Álvarez, mediante el cual miles de estudiantes reciben acompañamiento económico desde el nivel inicial hasta la universidad, mientras que más de 1.000 futuros docentes cuentan con becas para su formación.

Por qué Cayanta tiene un valor especial

La Escuela Primaria Nº 47 es uno de los establecimientos rurales históricos del norte neuquino y ya había sido protagonista de otras iniciativas provinciales vinculadas a la educación.

En 2025, una historia ocurrida en esa institución fue utilizada para mostrar el impacto de las Becas Gregorio Álvarez en comunidades alejadas de los grandes centros urbanos.

Con el inicio del Plan Pehuén, vuelve a convertirse en un punto de referencia para las políticas educativas que buscan reducir las desigualdades territoriales mediante infraestructura y tecnología.

Estado actual

La Escuela Nº 47 ya funciona nuevamente en su edificio renovado y comenzó a utilizar el equipamiento recibido durante el lanzamiento del Plan Pehuén.

En las próximas semanas continuará la distribución de computadoras al resto de las escuelas neuquinas, mientras el Gobierno provincial avanzará con nuevas etapas de infraestructura, entre ellas la conexión de la escuela de Cayanta a la red de gas natural.