A una semana de su realización, la ciudad de Plottier ultíma los detalles para la tercera edición del festival “Vivir Sólo Cuesta Vida”, una iniciativa que combina música, participación comunitaria y concientización sobre la salud mental. La cita será el sábado 19 de septiembre, desde las 16, en la Sala de Artes de Plottier, ubicada en Perito Moreno 130, con entrada solidaria a cambio de un alimento no perecedero.

El evento es impulsado por Vehemente Producciones junto a la Subsecretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de Plottier y busca generar un espacio de encuentro donde el arte se convierta en una herramienta para promover la escucha, el acompañamiento y la prevención. En un contexto en el que la salud mental ocupa un lugar cada vez más relevante en la agenda pública, la propuesta apunta a derribar prejuicios y abrir conversaciones necesarias.

Un nombre que nace del rock y de un mensaje profundo

El nombre del festival no fue elegido al azar. “Vivir Sólo Cuesta Vida” toma una frase de la canción “Ropa Sucia”, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una referencia que conecta con el espíritu del encuentro. La expresión invita a reflexionar sobre la importancia de los vínculos, la contención y la necesidad de no atravesar en soledad los momentos difíciles.

Desde la organización destacan que el objetivo es aprovechar la potencia cultural del rock para acercar mensajes de cuidado, promover la búsqueda de ayuda cuando es necesaria y fortalecer las redes comunitarias que pueden marcar una diferencia en situaciones de vulnerabilidad.

Más de 100 músicos unidos por una causa

Durante toda la tarde, 15 bandas se presentarán de manera continua sobre el escenario, convocando a más de 100 músicos de la región. Entre recital y recital también habrá intervenciones informativas y mensajes orientados a sensibilizar sobre la prevención del suicidio, la importancia de la salud mental y el valor de acompañar a quienes atraviesan momentos complejos.

La propuesta busca transformar el festival en mucho más que un espectáculo musical: un espacio de encuentro donde la comunidad pueda informarse, compartir experiencias y conocer recursos disponibles para recibir apoyo.

El Paseo de la Empatía y la Prevención

Uno de los espacios centrales de la jornada será el Paseo de la Empatía y la Prevención, donde instituciones, organismos y organizaciones sociales ofrecerán información, orientación y actividades de sensibilización vinculadas con la salud mental.

Además, el evento contará con cobertura sanitaria, primeros auxilios, dispositivos de seguridad, presencia de personal de Tránsito y puestos de hidratación para garantizar el bienestar de quienes participen de la actividad.

Dónde pedir ayuda y recibir orientación

Las personas que necesiten apoyo o quieran consultar sobre recursos disponibles pueden comunicarse a través de los siguientes canales:

Salud Mental te escucha: 299 5358191.

299 5358191. Guardia de Salud Mental del Hospital Plottier: atención hasta las 20.

atención hasta las 20. Hospital Heller: Guardia de Salud Mental las 24 horas.

Guardia de Salud Mental las 24 horas. Hospital Castro Rendón: Guardia de Salud Mental las 24 horas.

Desde la organización remarcan que pedir ayuda, escuchar y acompañar son acciones fundamentales para la prevención y el cuidado de la salud mental.