Durante el 11 y 12 de septiembre, entre las 19:00 y las 22:00, se desarrolló un operativo de alto impacto interjurisdiccional en distintos puntos de Neuquén y Plottier, con intervención de las Comisarías 7°, 12°, 16°, 18°, 21° y 46.

En la primera jornada, realizada en Avenida Novella y calle Godoy, 167 personas fueron identificadas, se secuestraron 29 motocicletas, se retuvieron 2 licencias de conducir y se labraron 33 actas de infracción. Destacaron que, a pesar de la cantidad de conductores, no registraron alcoholemias positivas.

El sábado, los controles se realizaron en sectores de Río Colorado, Avenida Mosconi y Ruta Nacional 22, con 430 personas identificadas, un automóvil y 5 motocicletas secuestrados, 57 actas contravencionales, una licencia retenida y una alcoholemia positiva. No hubo personas demoradas.

Los procedimientos incluyeron controles de documentación, identificación de personas, verificación vehicular y controles de velocidad, además del apoyo de un VANT (dron). Los vehículos secuestrados fueron trasladados al predio municipal de Tránsito correspondiente.

En total, durante ambas jornadas fueron identificadas 597 personas, secuestradas 34 motocicletas y un automóvil, retenidas 3 licencias y labradas 90 actas.

Participó también el Departamento Móvil de Seguridad, con sus divisiones Operativa, Motorizada y Canes; Departamento de Seguridad Metropolitana; Dirección de Tránsito Neuquén; Dirección Antinarcóticos; Dirección Delitos Neuquén, a través del Departamento Sustracción de Automotores; Dirección de Informática y Comunicaciones; y personal de Tránsito Municipal de Neuquén y Plottier.