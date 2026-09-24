La localidad de Plottier recibirá un importante paquete de obras de infraestructura que, en conjunto, superará los $20.000 millones, a partir de los convenios alcanzados entre el municipio y el Gobierno de la Provincia. Entre los principales proyectos se encuentran la pavimentación de 144 cuadras, obras de veredas y cordones cuneta y la ampliación de la planta de líquidos cloacales.

La intendenta de Plottier, Malena Resa, brindó detalles sobre los proyectos durante una entrevista en el programa “La segunda mañana” que se transmite por AM550. Según explicó, unos $9.000 millones serán destinados a la prefinanciación de obras de asfalto, mientras que se firmó otro convenio por $11.000 millones para ampliar la planta de tratamiento de líquidos cloacales.

El municipio proyecta pavimentar 144 cuadras distribuidas en distintos barrios de la ciudad.

Uno de los principales objetivos del plan es avanzar con la pavimentación en sectores que ya cuentan con red cloacal. Resa señaló que actualmente solamente el 27% de la ciudad está asfaltada y el 35% cuenta con red cloacal. En ese marco, se priorizaron ocho barrios y distintas vías de conexión, entre ellas 31 cuadras sobre Percy Clark y San Martín, además de otras calles que integrarán el paquete de 144 cuadras.

La ampliación de la planta de líquidos cloacales representa otro de los proyectos centrales. Actualmente, la infraestructura está preparada para unas 30.000 conexiones, mientras que la ampliación permitirá alcanzar las 50.000 bocas de cloacas. La obra se encuentra en la etapa de proyecto ejecutivo y, de acuerdo con lo informado por la intendenta, la intención es licitarla antes de fin de año, con un plazo de ejecución estimado de al menos dos años.

Resa también explicó que las obras de pavimentación serán posteriormente abonadas por los frentistas mediante el correspondiente sistema de contribución por mejoras. En ese sentido, destacó que el municipio mantiene reuniones con los vecinos para explicar los mecanismos de pago, los procedimientos y los montos involucrados.

El paquete de infraestructura acordado entre Plottier y la Provincia superará los $20.000 millones.

Durante la entrevista, la intendenta también se refirió a la situación financiera del municipio y señaló que la gestión recibió una deuda que superaba los $7.000 millones. Según indicó, comenzaron a ordenar y cumplir distintos compromisos, mientras avanzan con las obras y buscan redefinir parte de la deuda que se encuentra bajo auditoría por falta de documentación o imposibilidad de certificar determinados contratos.

Mira la nota completa: