Este miércoles 25 de febrero, tal como estaba previsto por calendario, más de 100 mil estudiantes de los niveles Primario y Especial comenzaron hoy el ciclo lectivo del período marzo-diciembre.

En este 2026 el regreso a las aulas neuquinas se destacó no solo por la intervención en más de un centenar de edificios escolares sino por mejoras que alcanzan a 85.000 metros cuadrados de nuevas construcciones; una acción que tendrá continuidad en el año.

La ministra Soledad Martínez participó de actos de apertura en Zapala y la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Glenda Temi, estuvo en escuelas de Plottier y otros representantes del ministerio y del CPE se hicieron presentes en establecimientos de las diferentes regiones de la provincia.

Las intervenciones realizadas incluyeron desde pintura interna y externa hasta mejora de ingresos y cercos perimetrales, renovación y mejora de patios, instalaciones, reparación de techos, readecuación y renovación de núcleos húmedos, entre otras.

Esta semana el Gobierno provincial inauguró nuevos y renovados edificios de la primaria N° 360 de Centenario y del Centro de Formación Profesional N° 29 de la misma ciudad y sumó una escuela primaria más, la N° 369 de Senillosa.

En los próximos días se continuará con la inauguración de la ampliación y refacciones en la escuela N°164 de Caviahue -que sufrió un incendio-, la reinauguración de la EPET 8 y de las escuelas primarias 280 y la escuela 101 en Neuquén capital; así como la inauguración de la escuela primaria que se construyó en el barrio Nehuen Che de Junín de los Andes.

Se destaca que se ha llegado al acuerdo salarial 2026 con el gremio docente que culminó exitosamente en diciembre del año pasado con la actualización salarial por IPC para el año en curso. Se acordó una compensación extraordinaria y se garantizó el pago -con recursos provinciales- tanto del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) como del concepto de “Conectividad Nacional”.

Además, se avanzó en la creación de nuevos cargos docentes para fortalecer las plantas funcionales y acompañar el crecimiento de la matrícula en distintos puntos de la provincia.