Inscripciones escolares 2027 en Neuquén: el paso a paso para conseguir una vacante

El Consejo Provincial de Educación (CPE) ya definió las fechas para la preinscripción de estudiantes que ingresarán por primera vez a los niveles obligatorios durante el ciclo lectivo 2027. El trámite se realizará a través de la plataforma oficial de inscripciones y tendrá fechas diferentes según se trate de Inicial, Primaria o Secundaria.

El primer paso: ingresar a la plataforma

Para comenzar el trámite, las familias deberán ingresar a inscripciones.neuquen.edu.ar, donde encontrarán la información correspondiente a cada nivel, la documentación requerida, guías para completar el proceso y canales de contacto para realizar consultas. El formulario de inscripción se habilitará específicamente el día en que comience la preinscripción de cada nivel.

Antes de iniciar la carga de datos es importante contar con una cuenta de correo electrónico activa, ya que allí llegarán las notificaciones relacionadas con el trámite. Además, durante el registro será necesario adjuntar en formato digital el DNI, frente y dorso, tanto del estudiante como de la persona responsable.

Otro punto importante es la elección de escuelas: debido a que cada establecimiento tiene una cantidad limitada de vacantes, el CPE recomienda seleccionar más de una institución al momento de realizar la preinscripción. En la plataforma también se puede consultar la información sobre los radios escolares y las escuelas derivantes para elegir las opciones correspondientes.

Secundaria: inscripción del 5 al 19 de octubre

El primer turno será para quienes ingresen al nivel Secundario, cuya preinscripción comenzará el lunes 5 de octubre y finalizará el lunes 19 de octubre. Durante esas dos semanas deberán registrarse todos los aspirantes, independientemente de la prioridad que tengan para acceder a una determinada escuela.

El paso a paso comienza con el ingreso a la plataforma, la selección del nivel Secundario y la carga del formulario con los datos solicitados. Luego deberán adjuntarse los DNI correspondientes y seleccionar las escuelas de preferencia, teniendo en cuenta la información sobre radios escolares y establecimientos derivantes.

A partir del 21 de octubre, las familias comenzarán a recibir novedades sobre el proceso, mientras que la confirmación formal de la vacante llegará por correo electrónico después del 22 de octubre. La asignación tendrá en cuenta un orden de prioridades establecido por el CPE.

En primer lugar se contemplará a estudiantes del radio escolar con discapacidad certificada y los casos de violencia familiar con cambio de residencia. Luego se considerará a hermanos de alumnos que asistan a la institución durante el ciclo a inscribir —incluidas las familias ensambladas acreditadas—, hijos del personal, egresados de primarias que residan en el radio escolar, egresados de escuelas derivantes fuera del radio y, finalmente, estudiantes que no residan en el radio ni provengan de las escuelas asignadas.

Inicial: qué días corresponde hacer el trámite

La preinscripción para Nivel Inicial se desarrollará entre el 2 y el 6 de noviembre. Para la sala de 4 años, que es obligatoria, el trámite virtual estará habilitado los días 2 y 3 de noviembre, mientras que para la sala de 3 años será el 4 y 5 de noviembre.

En el caso de las salas de 1 y 2 años, la preinscripción será presencial el 6 de noviembre. En estas salas, la posibilidad de obtener una vacante dependerá de la disponibilidad de cada establecimiento.

Para realizar la preinscripción virtual, las familias deberán ingresar a la plataforma en la fecha correspondiente, completar el formulario, adjuntar los DNI solicitados y elegir las instituciones disponibles. También deberán prestar atención a la documentación adicional que eventualmente pueda solicitar cada escuela para acreditar una determinada prioridad.

La asignación de vacantes comenzará por niños y niñas del radio escolar con discapacidad certificada por organismo correspondiente, con un cupo por sala, y continuará con casos de reubicación por situaciones de violencia familiar contempladas por la Ley 2785. Después se tendrá en cuenta a quienes ya concurren al jardín en salas de 3 o 4 años, residentes del radio escolar, hermanos de estudiantes, hijos del personal, postulantes por radio laboral de sus tutores y, finalmente, quienes viven fuera del radio.

Primaria: la preinscripción será en noviembre

Para quienes ingresen por primera vez al nivel Primario, la preinscripción estará abierta entre el 9 y el 13 de noviembre. Al igual que en los demás niveles, el primer paso será ingresar al sitio oficial, completar el formulario y adjuntar la documentación requerida en formato digital.

Al momento de seleccionar las escuelas, las familias deberán tener en cuenta el radio escolar y las instituciones derivantes, información que estará disponible en la misma plataforma. También será conveniente elegir más de una opción, ya que la cantidad de vacantes disponibles es limitada.

El orden de asignación comenzará con niños y niñas del radio escolar con discapacidad certificada por un organismo público, con un cupo por sección, seguido por los casos de cambio de residencia derivados de situaciones de violencia familiar. Después se considerará a los postulantes que viven dentro del radio escolar, los hermanos de estudiantes de la institución, quienes acceden por radio laboral de sus madres o padres y, por último, los niños y niñas que viven fuera del radio.

¿Qué pasa si no hay lugar en las escuelas elegidas?

Durante el proceso, las instituciones educativas pueden solicitar documentación adicional para comprobar que el estudiante reúne alguna de las condiciones de prioridad declaradas en el formulario. Por eso, es importante contar con la documentación respaldatoria y revisar el correo electrónico utilizado durante la inscripción.

Si una familia no consigue vacante en ninguna de las escuelas que seleccionó, el proceso no termina allí. El área de Supervisión trabajará junto con los establecimientos educativos para acompañar a las familias y avanzar en la asignación de una vacante en otra institución.

El CPE recordó que toda la información necesaria para realizar el trámite está disponible en la plataforma oficial, incluyendo las fechas de cada nivel, la documentación requerida, los radios escolares y las escuelas derivantes. De esta manera, el trámite comienza con el registro online, continúa con la selección de establecimientos y la presentación de la documentación, y finaliza con la comunicación de la vacante a través del correo electrónico declarado.