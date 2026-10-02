Preinscripción para Sala de 3 y 4 años en Neuquén: quiénes deben anotarse para 2027 y cuáles son las fechas clave

La Provincia del Neuquén abrió el cronograma de preinscripciones para el ciclo lectivo 2027 en establecimientos educativos de gestión estatal. En el caso del Nivel Inicial, el trámite alcanza a niñas y niños que ingresarán a Sala de 3 y Sala de 4 años y se realiza exclusivamente de manera online.

La medida busca garantizar el acceso a la educación desde los primeros años de vida, un derecho fundamental para el desarrollo integral de las infancias y para la igualdad de oportunidades en toda la provincia.

¿Quiénes deben realizar la preinscripción para Sala de 3 y 4 años?

Deberán completar la preinscripción:

Los estudiantes que ingresen a Sala de 3 años.

Los estudiantes que ingresen a Sala de 4 años y que no hayan estado inscriptos en Sala de 3 durante el ciclo lectivo 2026.

Además, para acceder a una vacante, el niño o la niña deberá tener cumplida la edad correspondiente al nivel antes del 30 de junio de 2027.

Cuándo se realiza la inscripción para el Nivel Inicial

El período oficial de preinscripción para Salas de 3 y 4 años será:

Del 2 al 6 de noviembre de 2026 inclusive.

Las familias deberán completar el trámite a través del Portal de Preinscripciones de Educación de Neuquén.

Qué documentación se necesita

Antes de iniciar el trámite es importante preparar:

Correo electrónico activo

La familia deberá contar con una dirección de correo electrónico válida y accesible, ya que allí se recibirán:

El código de verificación.

Las notificaciones vinculadas al trámite.

Las consultas posteriores sobre el estado de la preinscripción.

Un mismo correo puede utilizarse para registrar a más de un estudiante.

Documentación obligatoria

Se deberá adjuntar en formato digital:

DNI del estudiante (frente y dorso).

DNI de la persona responsable de la preinscripción (frente y dorso).

Los archivos pueden presentarse en formato PDF, PNG, JPG o JPEG.

Un paso importante para garantizar el derecho a la educación

La inscripción temprana permite organizar la asignación de vacantes y acompañar a las familias en una etapa clave del crecimiento de niñas y niños. Desde el sistema educativo recuerdan la importancia de respetar los plazos establecidos y reunir la documentación con anticipación para evitar inconvenientes.