Un nuevo hecho de vandalismo generó preocupación en la zona céntrica de Neuquén durante la madrugada de este martes 17 de noviembre. Esta vez, desconocidos prendieron fuego un contenedor de residuos de la empresa Cliba ubicado en la esquina de Belgrano y Brown, a unos 100 metros de la Casa de Gobierno.

Según informó el móvil de AM550, el episodio ocurrió durante la madrugada y demandó la intervención de Bomberos, que acudieron con una dotación y lograron controlar rápidamente las llamas.

El fuego afectó al contenedor de residuos secos, cuya tapa de plástico quedó completamente derretida. Foto: Mejor Informado.

En el lugar hay dos contenedores, uno destinado a residuos húmedos y otro a residuos secos. El fuego afectó únicamente al segundo, cuyo interior quedó completamente quemado. Si bien la estructura es metálica, la tapa de plástico terminó derretida por las altas temperaturas.

De acuerdo con lo que señalaron vecinos y personas que frecuentan habitualmente el sector, el contenedor habría sido vandalizado por individuos que circulan por la zona. "Es gente que anda dando vueltas", señalaron.

El contenedor de residuos secos de Cliba quedó completamente quemado tras el incendio ocurrido durante la madrugada. Foto: Mejor Informado.

El hecho ocurrió en un sector muy transitado, donde hay una parada de colectivos, una panadería y un hotel ubicado frente al lugar. A pesar de los daños materiales, no se registraron mayores inconvenientes y el otro contenedor no resultó afectado.