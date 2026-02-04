La Municipalidad de Neuquén investiga el hallazgo de aproximadamente 20 kilos de carne vacuna en avanzado estado de descomposición, descartados de manera ilegal en un contenedor de residuos ubicado en la intersección de las calles Montevideo y Tierra del Fuego.

Indicaron que el descubrimiento fue el martes, a partir del aviso de un vecino que alertó por el fuerte olor y decidió revisar el contenedor que estaba cerrado. Al ver lo que era, dio aviso a las autoridades.

Agregaron que las altas temperaturas y la descomposición de residuos orgánicos generaron un olor intenso que permitió descubrirlo, considerado un riesgo para la salud pública.

El operativo tras el hallazgo

Tras la denuncia, inspectores del área de Ambiente activaron de inmediato el protocolo correspondiente, ya que el material hallado es considerado residuo patógeno, debido a la generación de microorganismos peligrosos durante su descomposición.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, señaló que el municipio logró “ese foco de infección” del lugar, y que ahora se avanza en la investigación para determinar su origen. “Nos sorprendió sobremanera. Pudimos actuar de inmediato y ahora estamos enfocados en identificar a la persona o comercio responsable”, indicó.

Según detalló el funcionario, la carne encontrada estaba trozada en porciones pequeñas, de no más de 100 gramos, con restos de grasa, lo que hace suponer que se trataba de retazos o sobrantes con valor comercial, habitualmente utilizados para chacinados, embutidos o carne picada.

Recolección en Neuquén

Baggio recordó que Neuquén cuenta con un sistema de recolección de residuos patógenos, concesionado a la empresa BASAA, que realiza recorridos específicos para cada generador, con frecuencia diaria y, en algunos casos, hasta dos veces por día, según el volumen producido.

Los desechos deben tirarse bolsas rojas y reciben tratamiento mediante horno pirolítico, es decir, incineración controlada en el Parque Industrial. Las cenizas resultantes son luego dispuestas de manera segura en el complejo ambiental.

Baggio indicó que el sistema existe, funciona muy bien y es accesible. El costo es de 2 mil pesos por kilo. En el caso detectado, el tratamiento hubiera tenido un costo cercano a los 30 mil pesos.

Cuál será la multa cuando identifiquen al responsable

Agregó que la sanción por este tipo de infracciones es severa. La multa prevista en el Código Contravencional va desde los 2 hasta los 7 millones de pesos, monto que será determinado por el Juzgado de Faltas una vez identificado el responsable.

Por último, Baggio contó que los inspectores municipales realizaron un relevamiento en cuatro manzanas completas del sector, notificando a comercios gastronómicos y vinculados a productos cárnicos. Además, se solicitó la colaboración de vecinos y comercios que cuenten con cámaras de segurida. Este miércoles se analizarán las imágenes aportadas para poder identificar a la persona o comercio responsable del arrojo ilegal.