El Gobierno de Neuquén ratificó su apoyo al proyecto de ley que propone la instalación obligatoria de detectores de monóxido de carbono y fugas de gas en todos los establecimientos educativos de la provincia. La iniciativa busca reforzar las medidas de prevención y seguridad en los edificios escolares distribuidos en Neuquén capital, el interior, la cordillera y las localidades vinculadas a Vaca Muerta.

La ministra de Educación, Soledad Martínez, confirmó que la cartera educativa ya venía aplicando este tipo de dispositivos en escuelas donde los sistemas de calefacción requerían controles especiales o donde existían dudas sobre el funcionamiento de las instalaciones de gas.

“Nosotros ya expresamos nuestro aval a este proyecto. De hecho, es algo que ya veníamos haciendo ante situaciones puntuales de intervención, cuando los sistemas de calefacción estaban comprometidos o existían dudas respecto a su funcionamiento”, sostuvo la funcionaria.

Una implementación gradual en toda la provincia

Desde el Ejecutivo explicaron que la aplicación de la futura normativa no será inmediata en todos los establecimientos debido a la magnitud del sistema educativo neuquino y a las capacidades operativas disponibles.

Martínez señaló que el Ministerio planteó a la Legislatura la necesidad de avanzar mediante un esquema progresivo que permita instalar los equipos de manera ordenada y eficiente. “Lo que le planteamos a la Legislatura es que nos permitan trabajar en un esquema de progresión para ir haciendo la instalación, debido a que no contamos con la capacidad operativa para realizarlo de manera simultánea en todos los edificios”, explicó.

En ese sentido, adelantó que el próximo paso será una adquisición de gran escala para garantizar la disponibilidad de los dispositivos en toda la provincia. “Comenzaremos con la compra grande de medidores para poder desplegar la instalación en todas las escuelas de la provincia”, afirmó Martínez.

Una medida clave para las regiones más frías de Neuquén

La iniciativa cobra especial relevancia en una provincia donde gran parte de las escuelas atraviesan extensos períodos de bajas temperaturas. Localidades de la cordillera como Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Aluminé y Villa Pehuenia-Moquehue dependen durante varios meses de sistemas de calefacción que funcionan de manera continua.

La misma situación se replica en zonas del norte neuquino, el Alto Valle, el Valle Medio y áreas cercanas a Vaca Muerta, donde la calefacción es un servicio esencial para garantizar el normal desarrollo de las actividades escolares durante el invierno.

La instalación de detectores permitirá alertar de manera temprana sobre eventuales acumulaciones de monóxido de carbono o pérdidas de gas, reduciendo riesgos para estudiantes, docentes, auxiliares y personal administrativo.

Seguridad edilicia como política pública

La propuesta forma parte de una estrategia más amplia orientada al mantenimiento de la infraestructura escolar y a la prevención de incidentes vinculados con instalaciones de gas y calefacción.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que el objetivo es consolidar entornos seguros para las comunidades educativas en cada una de las regiones neuquinas, garantizando mejores condiciones para el aprendizaje y el trabajo cotidiano.

Con la futura incorporación masiva de detectores, Neuquén busca fortalecer los estándares de seguridad en las escuelas y sumar una herramienta preventiva que permita actuar con rapidez ante cualquier situación de riesgo.