El barrio El Progreso se prepara para concretar uno de sus anhelos más importantes con la próxima inauguración de una cancha de fútbol de césped sintético. El nuevo espacio deportivo busca convertirse en un lugar de encuentro para niños, jóvenes y familias, además de recuperar una tradición futbolera que forma parte de la historia de la zona.

En diálogo con La segunda mañana, programa que se transmite por AM550, el presidente de la comisión vecinal de El Progreso, Marcelo Pailacura, brindó detalles sobre el avance de la obra y destacó el impacto que tendrá para los vecinos. Según explicó, la cancha se encuentra en la etapa final y podría inaugurarse durante la próxima semana. “Los chicos lo tienen que vivir, y una forma de que salgan del tema de los celulares es el deporte y la contención”, señaló.

La cancha de césped sintético se encuentra en la etapa final y podría inaugurarse la próxima semana.

Pailacura remarcó que el proyecto responde a una necesidad concreta del barrio, al que definió como una “mini ciudad” por la cantidad de instituciones que funcionan en el sector. En ese sentido, explicó que distintos espacios que históricamente podían utilizarse para actividades deportivas dejaron de estar disponibles, por lo que la nueva cancha permitirá recuperar un lugar específico para la práctica del fútbol.

Además, adelantó que ya funciona una escuelita de fútbol coordinada por referentes deportivos que trabajan de manera voluntaria y que la intención es ampliar las actividades cuando el espacio quede habilitado. También se proyecta incorporar iluminación para extender el uso de la cancha durante la tarde y la noche, especialmente durante los meses de verano.

Vecinos de El Progreso preparan una inauguración que buscará recuperar la historia futbolera del barrio.

El presidente de la comisión vecinal también puso el foco en la importancia de fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia. “Que vos quieras a tu barrio, empezar a trabajar que uno quiera al barrio, que el chico aprenda a quererlo y a cuidarlo”, planteó. Para Pailacura, la cancha no representa solamente una obra de infraestructura, sino una herramienta para generar contención y recuperar espacios de encuentro entre generaciones.

De cara a la inauguración, adelantó que buscarán convertir la jornada en una celebración para todo El Progreso y hasta imaginó un partido entre vecinos que fueron protagonistas del fútbol barrial décadas atrás. “El ser humano se queda con algunos sueños sin concretar. Si los tenemos que concretar”, expresó al referirse a la posibilidad de reunir a antiguos jugadores del barrio.

Mira la nota completa: