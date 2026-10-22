El Gobierno de Neuquén conformó un comité preventivo para anticipar posibles lluvias extraordinarias y tormentas intensas durante los próximos meses, ante los escenarios meteorológicos asociados al fenómeno de El Niño. La iniciativa reúne a organismos provinciales, fuerzas de seguridad, equipos científico-técnicos y gobiernos locales para identificar zonas vulnerables y coordinar una eventual respuesta.

La reunión se realizó este miércoles 21 de octubre y contó con la participación de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, Vialidad Provincial, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), Recursos Hídricos y representantes de distintas áreas del Gobierno. También participaron organismos nacionales y autoridades municipales.

Por el momento, los ríos y embalses presentan condiciones normales y no se informó una situación generalizada de inundación. Las medidas tienen carácter preventivo y buscan preparar a las localidades ante posibles episodios de precipitaciones concentradas, crecidas repentinas, granizo y actividad eléctrica.

Qué medidas prepara Neuquén ante las lluvias intensas

El plan provincial contempla distintas acciones para reducir la exposición de la población y mejorar la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias. Entre las principales medidas se encuentran:

Planes de evacuación adaptados a las características de cada localidad.

Identificación de refugios temporales para alojar a personas que deban abandonar sus viviendas.

Instalación de centros regionales de acopio con agua potable, alimentos, equipamiento y otros insumos esenciales.

Capacitación de equipos municipales y de las comisiones de fomento.

Revisión de vehículos, maquinaria vial y recursos operativos.

Preparación del sistema de salud para atender posibles contingencias.

Coordinación para recuperar la conectividad y reparar daños después de un evento meteorológico.

Las autoridades también solicitaron prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas que necesiten asistencia sanitaria o alojamiento por tratamientos médicos.

El objetivo es que cada región cuente con recursos y responsabilidades definidas antes de una eventual emergencia, en lugar de organizar la respuesta una vez que el fenómeno ya haya afectado a la población.

Cuáles son las zonas más vulnerables

Uno de los ejes del comité es identificar los sectores que podrían verse más afectados por las precipitaciones. La atención está puesta especialmente en las poblaciones cercanas a ríos y arroyos, los terrenos donde el agua tiene dificultades para escurrir y las áreas expuestas a crecidas repentinas.

Los equipos técnicos también evaluarán posibles afectaciones por escorrentías, deslizamientos y derrumbes, además de las consecuencias que podrían producirse sobre rutas, caminos y servicios esenciales.

Los relevamientos incluirán las particularidades de la trashumancia, los desplazamientos de las familias crianceras y las actividades recreativas y turísticas que se desarrollan cerca de los cursos de agua, como la pesca y los campings.

La planificación tendrá alcance territorial y se realizará junto con intendentes, presidentes de comisiones de fomento, delegados regionales y áreas de Defensa Civil.

Qué se sabe sobre el estado de los ríos y embalses

Durante el encuentro, los especialistas presentaron información sobre el estado de las cuencas, la evolución de los caudales, las condiciones de los embalses y los pronósticos meteorológicos de corto, mediano y largo plazo.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas analizó escenarios vinculados con tormentas intensas y localizadas, precipitaciones concentradas, granizo y actividad eléctrica. Estos fenómenos pueden desarrollarse en períodos breves y afectar sectores específicos, por lo que el impacto no necesariamente será uniforme en toda la provincia.

Por su parte, el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) informó que no se registran indicios de peligro vinculados con las instalaciones bajo su jurisdicción. Además, se indicó que el sistema de embalses se encuentra preparado para este tipo de fenómenos.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, también buscó transmitir tranquilidad respecto de la situación actual. Señaló que los caudales de los ríos, en relación con las nevadas y las lluvias, se mantienen dentro de los márgenes normales.

Estas evaluaciones describen el estado actual de los sistemas hídricos, pero no descartan que puedan producirse episodios localizados que requieran medidas preventivas.

El Gobierno busca anticiparse a posibles emergencias

El ministro jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset, sostuvo que la planificación anticipada es clave para tomar decisiones adecuadas y coordinar el trabajo de los equipos técnicos.

El funcionario advirtió que no existe infraestructura capaz de absorber cualquier evento meteorológico extraordinario y remarcó la necesidad de preparar a las localidades para reducir los riesgos y organizar la asistencia.

La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, explicó que el objetivo es disminuir la exposición de las poblaciones y mantener coordinados a los organismos que intervienen en las distintas etapas de una emergencia.

La estrategia no se limita a una eventual evacuación o asistencia inmediata. También contempla la recuperación posterior, especialmente en materia de conectividad vial, reparación de daños y restablecimiento de servicios.

La conformación del comité responde a una indicación del gobernador Rolando Figueroa para fortalecer la planificación provincial y articular recursos de los gobiernos provinciales, municipales y nacionales.

Cómo se informarán los cortes de rutas y las medidas preventivas

Vialidad Provincial tendrá un papel central en la preparación de equipos y maquinaria para intervenir en los sectores que sean identificados como prioritarios. Su presidente, José Dutsch, indicó que los recursos se distribuirán según las evaluaciones del comité.

Los estados de las rutas, los cortes y las habilitaciones se comunicarán a través de los canales oficiales de Vialidad. Las autoridades también recomendaron consultar las comunicaciones oficiales para acceder a información actualizada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y las medidas que se adopten en cada localidad.

La preparación incluye la coordinación con Vialidad Nacional y los organismos responsables de los servicios esenciales, con el propósito de anticipar posibles interrupciones y organizar la respuesta.

Para quienes viven cerca de ríos o arroyos, o realizan actividades recreativas en sus inmediaciones, la información oficial será especialmente relevante ante eventuales cambios en las condiciones locales.