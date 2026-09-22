La Provincia licita la pavimentación de un nuevo acceso norte a San Martín de los Andes

La Provincia de Neuquén llamó a licitación pública nacional para pavimentar los callejones Gingins y Torres, en San Martín de los Andes, una intervención que permitirá consolidar el acceso alternativo norte de la ciudad.

La obra tiene un presupuesto oficial superior a $7.000 millones y un plazo de ejecución previsto de 365 días corridos. La convocatoria fue realizada por la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE), en el marco de un programa financiado parcialmente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El gobernador Rolando Figueroa anunció la licitación durante la presentación de la campaña institucional “1000 días. 1000 razones. 1000 obras”, donde la Provincia expuso el balance de los primeros mil días de gestión y las obras previstas en las distintas regiones de Neuquén.

La pavimentación mejorará el acceso norte

Los trabajos contemplan la pavimentación de los callejones Gingins y Torres hasta la Ruta Nacional 40. Ambos forman parte del acceso alternativo norte a San Martín de los Andes.

La intervención busca mejorar las condiciones de circulación y accesibilidad en un sector que adquirió mayor importancia a partir del crecimiento urbano de la localidad.

Además, la pavimentación permitirá contar con una vía alternativa para el ingreso y egreso de vehículos, complementaria a los accesos existentes.

El proyecto había sido anticipado por la Provincia como parte de un esquema más amplio de mejoras en los accesos a San Martín de los Andes. Un relevamiento publicado previamente por Mejor Informado incluyó la pavimentación de los callejones Torres y Gingins y la construcción de rotondas sobre la Ruta 40 dentro de las obras proyectadas para los Lagos del Sur.

Una obra vinculada al crecimiento de San Martín de los Andes

El acceso a la ciudad es uno de los puntos centrales de la planificación de infraestructura vial de San Martín de los Andes.

En los últimos años, el crecimiento de la población, la actividad turística y el tránsito hacia distintos sectores de la localidad aumentaron la demanda sobre las vías de circulación.

La Provincia también lleva adelante otras intervenciones vinculadas con la conectividad de la ciudad. Entre ellas se encuentran trabajos sobre la Ruta Provincial 48, que conecta la Ruta Nacional 40 con el acceso al Hospital Ramón Carrillo.

A su vez, existen proyectos y obras sobre rutas que conectan San Martín de los Andes con distintos puntos de la región, como las rutas provinciales 60, 62 y 63.

La pavimentación del acceso alternativo norte se incorpora así a un esquema más amplio de infraestructura vial.

¿Cuándo se presentan las ofertas?

Las empresas interesadas podrán consultar y adquirir los Documentos de Licitación a través del sitio oficial de UPEFE.

Las ofertas deberán presentarse hasta las 12 del martes 27 de octubre de 2026, en Carlos H. Rodríguez 421, segundo piso, de la ciudad de Neuquén.

La apertura de las propuestas se realizará ese mismo día, 27 de octubre, a las 13, en la Sala de Reuniones del Ministerio de Infraestructura, ubicada en La Rioja 229, piso 12.

El acto tendrá modalidad física y podrán participar representantes de las empresas oferentes de manera presencial o en línea.

Qué requisitos deberán cumplir las empresas

Las compañías interesadas deberán acreditar distintos antecedentes técnicos, económicos y financieros.

Entre los requisitos se encuentran:

Experiencia como contratista principal en obras de similar magnitud .

. Antecedentes de facturación y contratación de obras.

Disponibilidad del equipamiento considerado esencial.

Personal clave con experiencia y formación profesional.

Índices financieros y activos líquidos o disponibilidad de crédito.

Antecedentes vinculados con litigios o laudos arbitrales.

Constancia o certificación de capacidad.

Las ofertas deberán estar acompañadas por una Garantía de Mantenimiento de Oferta de $70.101.489,96, equivalente al 1% del presupuesto oficial.

El proyecto tiene financiamiento parcial del BID

La licitación se encuadra en el Programa de Desarrollo Urbano y Mejora del Hábitat en la Provincia del Neuquén (AR-L1420).

El programa cuenta con financiamiento parcial del Banco Interamericano de Desarrollo, a través del Contrato de Préstamo N.º 6119-OC-AR.

La intervención de UPEFE permite incorporar la obra al esquema de proyectos provinciales ejecutados con financiamiento externo.

El acceso norte, dentro de un plan vial más amplio

La pavimentación de los callejones Gingins y Torres no constituye una intervención aislada.

La Provincia viene desarrollando distintas obras destinadas a mejorar la conectividad de la región de los Lagos del Sur. Entre ellas aparecen proyectos de pavimentación y rehabilitación de rutas, además de intervenciones sobre los accesos a San Martín de los Andes.

En agosto de 2026, el Gobierno provincial informó que el Acceso Alternativo Norte a San Martín de los Andes formaba parte de las obras viales en ejecución en la región.

También se anunciaron obras sobre las rutas provinciales 60, 62 y 63, mientras que la Ruta 48 atraviesa trabajos de mantenimiento y repavimentación en sectores estratégicos de la localidad.

Esto permite entender la nueva licitación como parte de una estrategia de infraestructura que busca ampliar y diversificar las vías de circulación de la ciudad.

¿Qué pasará después de la licitación?

El próximo hito será la presentación y apertura de las ofertas el 27 de octubre de 2026.

A partir de las propuestas recibidas deberá avanzar el proceso de evaluación y adjudicación correspondiente. Una vez definido el contratista y cumplidas las instancias administrativas previstas, comenzará la ejecución de una obra cuyo plazo contractual está establecido en 365 días corridos.

La intervención apunta a que el acceso alternativo norte quede pavimentado y conectado con la Ruta Nacional 40, mejorando las condiciones de circulación para residentes, trabajadores, prestadores turísticos y visitantes.

Por el momento, el proceso se encuentra en etapa de licitación, por lo que todavía resta conocer qué empresas presentarán ofertas y cuál será finalmente adjudicataria de los trabajos.