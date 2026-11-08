Villa El Chocón se prepara para dar un nuevo paso en su historia ligada a los dinosaurios. El proyecto del nuevo Museo Paleontológico Ernesto Bachmann contempla la construcción de un edificio de 4.000 metros cuadrados, distribuidos en tres niveles, con una inversión prevista de $24.000 millones. La iniciativa apunta a fortalecer la investigación científica, ampliar los espacios de divulgación y consolidar el posicionamiento turístico de una localidad que encontró en su patrimonio fósil una de sus principales señas de identidad.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa vinculó expresamente el nuevo museo con el desarrollo turístico local. “Va a ser una obra que sin lugar a dudas le va a dar mucha actividad turística a Villa El Chocón. Esto es muy importante”, afirmó durante el acto aniversario de la localidad y anticipó que “lo vamos a licitar este verano”.

El edificio contará con salas de exposiciones, una sala inmersiva, exhibidores con piso de vidrio, áreas de investigación, talleres y un auditorio. También incluirá un laboratorio destinado a los investigadores. “El laboratorio de todos los investigadores va a estar adentro”, explicó el Gobernador.

Uno de los espacios destacados será una sala inmersiva e interactiva dentro de la estructura con forma de huevo de dinosaurio. La propuesta buscará acercar el conocimiento paleontológico a los visitantes, especialmente a niños. “Dentro del huevo de dinosaurio vamos a hacer toda una sala inmersiva, todo interactivo también para que lo podamos disfrutar, para que los chicos puedan ir a capacitarse”, señaló Figueroa.

El proyecto también está vinculado con la puesta en valor de la costa del lago Ramos Mexía. El Gobernador anticipó que se avanzará con la recuperación de la costanera y el desarrollo de un paseo costero de más de mil metros. “Vamos a poder refaccionar toda la costanera que está vinculada con este museo”, expresó.

La nueva infraestructura permitirá ampliar las posibilidades de exhibición y resguardo de una colección de gran valor científico. Entre sus principales atractivos se encuentra una réplica de tamaño real del esqueleto del Giganotosaurus carolinii, junto con huesos originales, incluido su cráneo y piezas dentales, además de restos de otros dinosaurios y reconstrucciones que permiten conocer cómo era la región hace millones de años.

La historia de El Chocón

La historia paleontológica de Villa El Chocón tuvo un punto de inflexión en 1993, cuando Rubén Carolini, mecánico de la localidad y aficionado a la paleontología, encontró restos fósiles de grandes dimensiones a unos 18 kilómetros de la villa. Las investigaciones posteriores permitieron identificar al Giganotosaurus carolinii, uno de los mayores dinosaurios carnívoros conocidos, cuyo hallazgo proyectó el nombre de la localidad a escala internacional.

Desde entonces, el museo se convirtió en un espacio de referencia para conservar y divulgar ese patrimonio. Pero la experiencia paleontológica de Villa El Chocón va más allá de sus salas: en distintos sectores de las bardas y de la costa del lago se pueden observar huellas de dinosaurios que habitaron la región hace aproximadamente 100 millones de años.

Los circuitos acondicionados para recorrer estos sitios permiten conocer las pisadas fósiles y acercarse al paisaje donde quedaron registradas. Las pasarelas elevadas facilitan la observación y contribuyen a proteger los rastros, mientras que los cañadones y los estratos geológicos expuestos completan una propuesta que combina naturaleza, conocimiento y recreación.

La integración del museo con estos atractivos permitirá fortalecer el turismo paleontológico y ampliar la experiencia de quienes visitan la localidad. La propuesta articula investigación científica, conservación, divulgación y recorridos por el territorio, con posibilidades de generar nuevas oportunidades para los prestadores y trabajadores vinculados a la actividad turística.