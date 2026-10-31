Neuquén acordó con Villa El Chocón una salida para regularizar una deuda histórica de $4.000 millones que la localidad mantiene con el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN). El convenio establece una compensación de $3.000 millones mediante la cesión de tierras municipales, cuyos futuros desarrollos deberán generar recursos para la comunidad.

El gobernador Rolando Figueroa y el intendente Pablo Di Fonzo firmaron el acuerdo este sábado, durante el acto por el 51° aniversario de Villa El Chocón. La medida busca aliviar la situación financiera del municipio y permitir que avance con proyectos de crecimiento.

Figueroa explicó que la normativa no permite condonar una deuda de esa magnitud. Por eso, las partes acordaron una compensación con terrenos. "Todo lo que produzcan esas tierras lo vamos a reinvertir en El Chocón", aseguró el mandatario.

El gobernador también hizo referencia a la particularidad de que la localidad que alberga una de las principales centrales hidroeléctricas del país mantenga una deuda por el servicio eléctrico. "Fíjense qué paradójico, tenían deuda por luz y la luz la termina dando El Chocón", expresó. Luego sostuvo que el objetivo fue "liberarlos de esa carga", porque "nadie puede caminar cuando está endeudado".

La Provincia busca extender la rebaja eléctrica a las cooperativas

El acuerdo se enmarca en una política energética que apunta a reducir los costos de generación y distribución y trasladar esos ahorros a los usuarios. Figueroa señaló que las mejoras en el sistema permitieron bajar un 30% las facturas de quienes reciben el servicio del EPEN.

Entre los trabajos mencionó las intervenciones en las estaciones transformadoras de Centenario, Senillosa, Cutral Co y Zapala, además de las obras del anillo norte y la conexión entre Alicurá y Villa La Angostura. También destacó las tareas en la estación Pío Protto, en San Martín de los Andes.

Otro proyecto importante es la potenciación del gasoducto Cordillerano. Esa infraestructura permitirá reemplazar la generación eléctrica con gasoil en Villa La Angostura por equipos que funcionen a gas, mientras avanzan las conexiones necesarias.

La intención del Gobierno provincial es llevar la reducción del 30% a otras localidades donde el servicio está a cargo de cooperativas. Para avanzar, Figueroa convocó a las entidades prestadoras y a los intendentes a una mesa de diálogo sobre eficiencia y costos operativos.

"Esto que hicimos desde la empresa provincial se va a extender a todas las ciudades y a todas las cooperativas para que todos los neuquinos paguen 30% menos de electricidad", afirmó.

Villa El Chocón proyecta obras turísticas y servicios para los barrios

Durante el aniversario, el gobernador también repasó el plan de infraestructura provincial y anticipó que en 2027 se invertirán 1.800 millones de dólares en obras. Según indicó, la Provincia tiene actualmente 1.075 proyectos en ejecución y el monto previsto para el próximo año superaría el máximo histórico anterior, que había sido de 400 millones de dólares.

Para Villa El Chocón anunció la licitación de un nuevo museo paleontológico de 4.000 metros cuadrados y la construcción de un paseo costero de más de 1.000 metros. También confirmó que, mediante el programa Comunidades en Obra, se realizarán 33 cuadras de veredas con trabajadores y proveedores de la localidad.

A esas iniciativas se suma el prefinanciamiento para pavimentar 40 cuadras. Su ejecución dependerá de que el municipio avance previamente con las obras de servicios necesarias.

Villa El Chocón celebró su aniversario con el tradicional desfile, acompañado por instituciones, fuerzas y vecinos.

En materia de agua potable, las autoridades firmaron un acta acuerdo para priorizar la ampliación de la reserva que abastece al barrio Llequén. El proyecto contempla además el montaje y la conexión de 14 tanques de 26.000 litros, con una inversión superior a los 250 millones de pesos.

El intendente Pablo Di Fonzo valoró el acompañamiento provincial y señaló que las nuevas obras pueden fortalecer el turismo, el deporte y la actividad económica. Entre los proyectos que destacó también mencionó la construcción de un centro deportivo comunitario.

El gobernador encabezó la celebración por los 51 años de Villa El Chocón.

El jefe comunal recordó que, al asumir, una de sus principales preocupaciones era la situación salarial de los trabajadores municipales. Explicó que los ingresos pasaron de 120.000 a 500.000 pesos y que posteriormente se estableció un piso de 1.100.000 pesos, con asistencia de la Provincia.

Además, adelantó que trabajan con el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) y la Secretaría de Vivienda y Hábitat para desarrollar 110 lotes con servicios. La iniciativa busca responder a la demanda habitacional de la localidad.

Di Fonzo también planteó la necesidad de ampliar las oportunidades laborales más allá del municipio, que continúa siendo la principal fuente de empleo. En ese sentido, consideró que el crecimiento del sector privado será clave para diversificar la economía local.

La celebración incluyó reconocimientos a pioneros que participaron en la construcción de la represa y en los primeros años de la localidad. También distinguieron a docentes, trabajadores, deportistas, estudiantes de la Tecnicatura Superior en Deporte Social y al impulsor del club Chocón Federal. La jornada terminó con el tradicional desfile y la participación de instituciones, fuerzas de seguridad y vecinos.