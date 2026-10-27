Puerto Manzano es uno de los sectores más concurridos de Villa La Angostura. Sus playas, paradores, complejos turísticos y propuestas gastronómicas lo convierten en una parada habitual tanto para residentes como para quienes llegan a disfrutar de unos días en la localidad.

En ese contexto, el municipio lanzó la Licitación Pública N.º 01/2026 destinada a la construcción de baños públicos en el sector. La convocatoria fue difundida por la Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obras Públicas de la comuna.

La iniciativa busca dar respuesta a una necesidad que suele quedar en evidencia durante la temporada alta, cuando aumenta notablemente la circulación de personas por la zona.

Una mejora pensada para la próxima temporada

La incorporación de sanitarios públicos forma parte de las acciones orientadas a fortalecer los servicios disponibles en espacios de uso turístico y recreativo.

Puerto Manzano no solo recibe visitantes durante el verano, sino que se ha consolidado como uno de los polos gastronómicos y turísticos de Villa La Angostura, con movimiento durante gran parte del año gracias a su oferta de alojamientos y su cercanía con el lago Nahuel Huapi.

La disponibilidad de baños públicos representa una mejora básica pero significativa para quienes pasan varias horas en la playa, realizan caminatas por el sector o eligen la zona para disfrutar de actividades al aire libre.

Presentación y apertura de ofertas

Las propuestas podrán presentarse hasta el viernes 6 de noviembre de 2026, a las 10:00 horas, en la Mesa de Entradas de la Municipalidad de Villa La Angostura, ubicada en calle Obispo de Nevares N.º 32.

La apertura de ofertas se realizará ese mismo día, a las 11:00 horas, en las instalaciones del Centro de Convenciones, ubicado en calle Las Frutillas N.º 10 de nuestra localidad.

Adquisición del pliego y consultas

El valor del pliego es de $1.849.983,44, y podrá abonarse mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta del Banco Provincia del Neuquén:

Cuenta corriente: 109119/005

109119/005 CBU: 0970006210001091190051

0970006210001091190051 Solicitud de recibo: recaudaciones@villalaangostura.gov.ar

Los interesados podrán realizar consultas sobre las condiciones de la licitación y la documentación correspondiente a través de la Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obras Públicas.

Correo electrónico: oficinatecnicaplaneamiento@villalaangostura.gov.ar

Teléfono: +54 9 2944 965261