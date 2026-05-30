La nueva edición de Jóvenes Líderes ya está en marcha en Neuquén y este sábado tendrá una de sus primeras actividades abiertas al público. Desde las 16, Casa de las Leyes Espacio Cultural recibirá a jóvenes de entre 18 y 35 años en Olascoaga 560 para participar de un taller gratuito de Oratoria y Neurocomunicación, una propuesta que busca fortalecer habilidades para expresarse con claridad, confianza y seguridad.

La capacitación estará a cargo de Natalia Maciel, integrante de MacVal Neuroconsultoría. Durante el encuentro se trabajarán herramientas vinculadas al uso de la voz, la comunicación corporal, la organización de ideas y el manejo de los nervios al momento de hablar frente a otras personas. La actividad será gratuita y abierta para quienes deseen sumarse.

Al finalizar la jornada, el espacio cultural de la Legislatura del Neuquén ofrecerá un espectáculo de la banda folklórica En Clave Sureña, también con entrada libre para la comunidad.

Para jóvenes de toda la provincia

La actividad forma parte de Jóvenes Líderes 2026, un programa de formación destinado a participantes de entre 18 y 35 años provenientes de las siete regiones neuquinas. La propuesta comenzó esta semana con un encuentro en la ciudad de Neuquén y continuará durante todo el año en distintos puntos de la provincia.

La apertura estuvo encabezada por Zulma Reina, vicepresidenta primera de la Legislatura del Neuquén y a cargo de la Presidencia del cuerpo en ejercicio del Poder Ejecutivo, quien destacó la importancia de generar espacios para las nuevas generaciones.

"Nosotros apostamos muchísimo por la juventud y, generación tras generación, vienen con más fuerza, con más ganas", afirmó Reina durante el acto de bienvenida.

La funcionaria también hizo referencia al valor del trabajo colectivo y la construcción de confianza. "El liderazgo es aprender a trabajar en equipo, escucharse unos a otros y tener el cerebro preparado para la confianza: confianza en uno mismo, en el otro y en el futuro", expresó.

Antes de finalizar su mensaje, agregó: "Tenemos que ir construyendo día a día la provincia que queremos. Disfruten de este programa, aprendan a compartir, porque eso es fundamental".

La bienvenida contó además con la presencia de Julieta Corroza, senadora nacional, quien destacó la trayectoria de la iniciativa."Soy una apasionada de este programa, me encanta", sostuvo Corroza.

Luego remarcó: "Es importante que adquieran todas las herramientas que les va a dar este programa, porque si hay algo de lo cual nosotros vamos a estar orgullosos siempre es de potenciar las juventudes y de crear los recambios generacionales".

También participaron la diputada provincial Luz Ríos, el diputado provincial Ramón Fernández, la secretaria de Cámara Mariana Valdebenito y el secretario general de ANEL Pablo Godoy.

El recorrido llegará a distintas regiones neuquinas

La coordinadora de Casa de las Leyes, Candela Bermúdez Wendel, explicó que la iniciativa tendrá alcance provincial y que el objetivo es acercar contenidos de formación a jóvenes de diferentes localidades.

"Estamos muy felices de llevar adelante una nueva edición de Jóvenes Líderes en toda la provincia. Comenzamos en nuestra casa, en CLEC, y luego seguiremos recorriendo las regiones", señaló.

Además, agregó: "Esperamos que las juventudes encuentren en este programa herramientas para fortalecer su liderazgo, potenciar sus habilidades y poder gestionarlas en territorio".

Durante el primer encuentro se desarrolló el módulo "Gobernanza para el futuro", a cargo de Pablo Lumerman, acompañado por actividades grupales orientadas al intercambio de experiencias entre los participantes.

La edición 2026 abordará temas relacionados con liderazgo, identidad, comunicación, ética pública, neurociencias, ciudadanía digital y gestión de proyectos comunitarios. Para garantizar representación territorial, la organización trabajó junto a municipios y comisiones de fomento de toda la provincia.

El próximo encuentro ya tiene fecha y lugar confirmados. Se realizará los días 19 y 20 de junio en San Patricio del Chañar, dentro de la región Vaca Muerta, donde se desarrollará el módulo "Identidad, soberanía y territorio".