Quiénes son las dos docentes neuquinas que se formaron en el laboratorio más prestigioso del mundo

La ciencia también se construye desde las aulas y, para fortalecer ese vínculo, dos docentes neuquinas participaron del Spanish Teacher Programme 2026, una propuesta de formación organizada por el CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear). Durante su estadía en Suiza, Nahir Serrudo y Belén Alvian Yañez participaron de conferencias con investigadores, talleres, espacios de intercambio con docentes de distintos países y visitas al Gran Colisionador de Hadrones (LHC).

La experiencia tuvo como propósito ampliar sus conocimientos y brindarles nuevas herramientas para la enseñanza de las ciencias, con el desafío de compartir lo aprendido al regresar a Neuquén y despertar en los estudiantes el interés por la investigación y las vocaciones científicas. Para las docentes, el paso por el CERN significó también conocer otras realidades educativas y acercarse al trabajo que se desarrolla en uno de los laboratorios científicos más reconocidos del mundo.

“Lo que sentí es felicidad. Sentí que se le está dando un gran reconocimiento a los profesores en educación y, justamente, a las oportunidades que hay para los docentes que se encuentran en las aulas”, expresó Serrudo, quien destacó además el valor de la experiencia y las oportunidades que se generan para quienes diariamente enseñan en la provincia.

La docente explicó que uno de los principales aprendizajes fue comprender que el conocimiento científico puede comenzar con algo tan sencillo como una pregunta. “Si yo pudiera contarle algo a un estudiante, es el recorrido de la ciencia y cómo todo empieza también por una curiosidad. Y no dejar de lado esa curiosidad”, señaló. En este sentido, destacó la importancia de generar actividades que permitan a los jóvenes explorar lo que conocen y acercarse a profesiones vinculadas con la ciencia.

El regreso a las aulas representa ahora una nueva etapa para las docentes, que buscarán transformar la experiencia internacional en propuestas concretas para sus estudiantes. “Ahí está mi compromiso, justamente, en de qué forma yo puedo traer y devolver todo ese conocimiento que pudimos traer de Suiza”, sostuvo Serrudo, y definió ese desafío como “el puente a continuar haciendo cosas en Neuquén”.

Respecto a la experiencia, Yáñez expresó que “es una propuesta que nunca había imaginado; era algo que podía soñar, pero no creí que se iba a presentar la oportunidad. Agradezco mucho a la provincia y a la UNCo, a todos los que estuvieron detrás organizando y gestionando esto, porque son oportunidades quizás inalcanzables para nosotros y la hicieron accesible”.

En las aulas neuquinas, la experiencia europea les permitirá a las docentes vincular dos niveles del sistema educativo, el universitario y el medio. “Con Nahir tenemos pensado realizar el próximo cuatrimestre un taller dictado por nosotras y otros profesores que nos acompañarán destinado a estudiantes de la UNCo y docentes de nivel medio para poder transmitir todo el conocimiento que nos dieron”, adelantó.

La experiencia también es asumida como una responsabilidad hacia las nuevas generaciones. “Como joven, esta gran posibilidad que nos dieron y nos eligieron es una responsabilidad ahora con los estudiantes y también con las juventudes: animarlos”, concluyó Serrudo. Y expresó su deseo de que esta oportunidad pueda multiplicarse y que el próximo año otros docentes neuquinos también tengan la posibilidad de vivir una experiencia similar.

Belén Alvian Yáñez es docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), estudiante de doctorado e investigadora, y Nahir Serrudo es docente de nivel medio y terciario y estudiante de la maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales (UNCo).

La iniciativa forma parte de un trabajo interinstitucional entre la Facultad de Ingeniería de la UNCo, la Agencia de Innovación para el Desarrollo (Anide), y la Subsecretaría de Juventud (del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura). La propuesta está orientada a generar oportunidades de formación de excelencia para jóvenes y a fortalecer su inserción en trayectorias vinculadas a la ciencia y la innovación.