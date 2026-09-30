La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) atraviesa un escenario de restricciones presupuestarias que, según explicó su rector Cristian Lopes, ya obligó a reducir distintas actividades. Entre las medidas adoptadas se encuentran la disminución de salidas a campo, visitas y otras propuestas que requieren recursos para su realización.

Lopes señaló que las limitaciones también alcanzan al área de ciencia y tecnología. La universidad busca sostener el financiamiento de los proyectos de investigación, aunque las dificultades presupuestarias del sistema científico nacional también repercuten sobre trabajos que requieren financiamiento compartido con organismos como el Conicet.

Cristian Lopes, rector de la Universidad Nacional del Comahue, explicó el impacto de las restricciones presupuestarias.

En ese contexto, uno de los principales reclamos de la UNCo está vinculado con el Presupuesto 2027. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aprobó una propuesta de $11 billones para el conjunto de las universidades nacionales, mientras que el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo contempla $7,3 billones, una diferencia de $3,7 billones.

Desde la UNCo comenzaron además una ronda de reuniones con legisladores nacionales de Neuquén y Río Negro para plantear la necesidad de respaldar el presupuesto elaborado por el CIN. La conducción universitaria sostiene que los recursos son necesarios para garantizar el funcionamiento, las becas estudiantiles, la investigación, la infraestructura y otras áreas de la actividad universitaria.

El proyecto de Presupuesto 2027 del Poder Ejecutivo contempla $7,3 billones para las universidades nacionales.

Otro de los puntos planteados por Lopes es el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. En paralelo al reclamo presupuestario, la comunidad universitaria prepara una nueva movilización para el 15 de octubre, mientras continúa la discusión sobre los recursos que tendrá el sistema universitario durante el próximo año.