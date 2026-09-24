La EPET 21 de San Martín de los Andes incorporará un sistema integral de energía solar fotovoltaica que permitirá generar electricidad para abastecer su propio edificio. La instalación llegará a la escuela mediante una donación de la empresa Multiradio S.A. y sumará una herramienta concreta para la formación de estudiantes.

El equipamiento estará compuesto por seis paneles fotovoltaicos Amerisolar de 580 watts cada uno, un inversor de 5 kW y una batería de litio Leoch de 5,12 kWh. También incluirá las estructuras para montar los paneles, protecciones eléctricas y los componentes necesarios para conectar todo el sistema.

La propuesta permitirá que la EPET 21 utilice la instalación de distintas maneras. Podrá funcionar de manera aislada de la red pública, conectada a la red o mediante un esquema híbrido.

El sistema tendrá además un monitoreo remoto. Esa herramienta permitirá observar en tiempo real la generación solar, el rendimiento energético y el nivel de carga de la batería.

La instalación también servirá para la formación

Multiradio S.A. tendrá a su cargo el montaje, la configuración y la puesta en funcionamiento del equipamiento. La empresa también brindará una capacitación presencial para estudiantes y docentes de la escuela técnica.

El curso abordará sistemas fotovoltaicos conectados a la red, instalaciones aisladas, alternativas híbridas y bombeo mediante energía solar. De esta manera, la tecnología instalada podrá utilizarse también como recurso para las clases y las prácticas de la comunidad educativa.

La incorporación se impulsa desde la Subsecretaría de Tecnología Educativa y Modernización del Ministerio de Educación de la provincia de Neuquén. El objetivo es acercar a la escuela tecnologías vinculadas con las energías renovables y ampliar las experiencias prácticas de formación.

Neuquén difundirá los resultados de la experiencia

La cartera educativa también divulgará los resultados y los aprendizajes obtenidos a partir de la instalación. La información se publicará en el sitio web Portal Solar, con contenidos destinados a promover el conocimiento sobre el uso de energías limpias.

Para la comunidad educativa de San Martín de los Andes, el sistema permitirá trabajar con una instalación real y observar su funcionamiento desde las aulas. La experiencia combinará generación eléctrica, almacenamiento, monitoreo y capacitación dentro de una escuela técnica de la región sur de Neuquén.