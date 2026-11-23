Durante las últimas horas se llevaron adelante dos operativos de asistencia en el Volcán Lanín, que demandaron un importante despliegue humano y el trabajo coordinado de rescatistas, personal operativo, comunicaciones, logística, salud y fuerzas de seguridad.

Desde el Parque detallaron que el primer operativo fue el domingo por la tarde cuando una joven de 38 años oriunda de Junín de los Andes sufrió un posible esguince de rodilla en las cercanías del desvío de mulas. El rescate fue realizado por el Grupo de Rescate de Junín de los Andes junto al guardaparque de Tromen, quienes asistieron a la visitante y efectuaron su descenso de manera segura.

El segundo operativo se inició 21:57hs tras un pedido de asistencia desde el refugio Alquimia para una joven de 25 años de Mendoza que presentaba una infección con un cuadro agudo de dolor que le impedía desplazarse por sus propios medios.

La primera cuadrilla de rescate de ICE Junín de los Andes ascendió hasta el refugio, realizó la evaluación de la víctima, su estabilización y comenzó el descenso utilizando una camilla tipo SKED para el traslado sobre nieve.

Más tarde, una segunda cuadrilla de ICE San Martín de los Andes ascendió hasta los 1.600 msnm para relevar y reforzar las tareas de evacuación. Un tercer equipo, integrado por efectivos de Gendarmería Nacional, aguardó en el sector de la Espina del Pescado para colaborar en el porteo y traslado de la camilla en los tramos más exigentes del recorrido.

La ambulancia aguardó en la base al descenso para trasladar a la paciente al hospital y culminar el operativo a las 10:30hs.

El operativo se extendió durante toda la noche y la mañana, movilizando a 24 personas: 10 rescatistas de ICE, 3 efectivos de Gendarmería Nacional, 4 agentes operativos, 1 integrante de logística, 1 radioperador y 3 integrantes del servicio de ambulancia.

El Parque destacó el compromiso, la preparación y el esfuerzo de todos los equipos intervinientes, que trabajaron durante más de 12 horas en condiciones exigentes para garantizar una evacuación segura en la montaña.