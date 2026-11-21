Una excursión por el cerro O'Connor en Puerto Manzano estuvo cerca de terminar en una emergencia durante la tarde del viernes 20 de noviembre, cuando 14 turistas oriundos de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, se desorientaron en la montaña y perdieron el sendero de regreso. Después de un intenso operativo de búsqueda y rescate, todos fueron localizados y evacuados durante la noche, sin que se registraran personas heridas.

El episodio comenzó alrededor de las 18, cuando las condiciones meteorológicas cambiaron repentinamente mientras el grupo emprendía el regreso. La pérdida de visibilidad y las dificultades para identificar el camino de descenso hicieron que los excursionistas quedaran desorientados en una zona de montaña, mientras comenzaba a caer la noche.

Ante el pedido de auxilio, integrantes del cuerpo activo de Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes (BRZA) y agentes de Parques Nacionales pusieron en marcha un operativo para dar con el contingente y evitar que la exposición al frío y la oscuridad agravara la situación.

El clima cambió y perdieron el sendero.

Dos horas de búsqueda y un descenso nocturno

Los equipos de emergencia ingresaron al terreno y comenzaron a recorrer el sector para localizar a los excursionistas. Cerca de las 20, después de aproximadamente dos horas de búsqueda, lograron establecer contacto con el grupo. A pesar del cansancio, el frío y el susto vivido, los 14 turistas se encontraban en buen estado de salud.

Una vez localizados, los rescatistas asistieron y contuvieron a cada integrante del contingente y organizaron el descenso nocturno para acompañarlos hasta un lugar seguro. Finalmente, a las 23.15, todos llegaron sanos y salvos al sector donde habían dejado estacionados sus vehículos, dando por concluido el operativo.

Recomendaciones para evitar accidentes en la montaña

Tras el episodio, los organismos de emergencia recordaron la importancia de tomar precauciones antes de realizar actividades de trekking, especialmente en zonas donde las condiciones meteorológicas pueden cambiar en pocos minutos.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Registrarse antes de salir: completar el registro de trekking obligatorio y gratuito, para que los equipos de rescate conozcan el recorrido previsto.

Consultar el pronóstico: revisar las condiciones meteorológicas y suspender la actividad ante alertas de viento, lluvia o nubosidad baja.

Organizar los horarios: comenzar las caminatas temprano y calcular el regreso con luz natural, teniendo en cuenta el ritmo de la persona más lenta del grupo.

Llevar el equipo necesario: utilizar ropa de abrigo e impermeable, calzado adecuado, agua, alimentos energéticos, teléfono celular con batería y linterna.

No abandonar los senderos: ante la pérdida de visibilidad o dudas sobre el recorrido, detenerse, mantener unido al grupo y comunicarse con los organismos de emergencia.

El rescate de los 14 turistas volvió a poner de relieve la importancia de la prevención y la planificación para realizar actividades en la montaña, donde un cambio repentino del clima puede convertir una caminata recreativa en una situación de riesgo.