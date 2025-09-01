¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 01 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Tercer apagón en una semana

Se normalizó el suministro eléctrico en el oeste de Neuquén

La cooperativa CALF informó este lunes que restableció el servicio en las zonas afectadas por la interrupción registrada en calle Godoy y alrededores. Es el tercer corte en menos de siete días.

Por Nicolás Alvarez
Lunes, 01 de septiembre de 2025 a las 20:13
La Cooperativa CALF comunicó que se normalizó el suministro eléctrico en el oeste de Neuquén. El corte se produjo este lunes en calle Godoy, entre Novella y San Martín, y sectores cercanos a calle Antártida Argentina, entre Godoy y Rufino Ortega.

Las cuadrillas trabajaron durante la jornada para restablecer gradualmente la energía, y confirmaron que la contingencia finalizó.

Antecedentes de los últimos días

En menos de una semana se registraron tres cortes de luz en la capital neuquina:

Sábado 30 de agosto

Una falla afectó a los sectores de Dr. Ramón y Leloir, entre Ruta 7 y Avenida Arturo Illia. Barrios como Bocahue, Rincón Club de Campo y la zona de la Legislatura y el Poder Judicial sufrieron interrupciones parciales durante una hora.

Jueves 28 de agosto

Los barrios La Sirena, Villa Florencia, Barrio Nuevo, Limay y Don Bosco III quedaron sin servicio. La reposición parcial se realizó antes de la medianoche y la normalización completa en La Sirena se produjo durante la madrugada.

Recomendaciones de CALF ante cortes de luz

  • Evitar el uso de electrodomésticos de alto consumo hasta la reposición total.

  • Desconectar equipos sensibles para prevenir daños por variaciones de tensión.

  • Mantener heladeras y freezers cerrados para conservar la cadena de frío.

