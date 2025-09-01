La Cooperativa CALF comunicó que se normalizó el suministro eléctrico en el oeste de Neuquén. El corte se produjo este lunes en calle Godoy, entre Novella y San Martín, y sectores cercanos a calle Antártida Argentina, entre Godoy y Rufino Ortega.
Las cuadrillas trabajaron durante la jornada para restablecer gradualmente la energía, y confirmaron que la contingencia finalizó.
Antecedentes de los últimos días
En menos de una semana se registraron tres cortes de luz en la capital neuquina:
Sábado 30 de agosto
Una falla afectó a los sectores de Dr. Ramón y Leloir, entre Ruta 7 y Avenida Arturo Illia. Barrios como Bocahue, Rincón Club de Campo y la zona de la Legislatura y el Poder Judicial sufrieron interrupciones parciales durante una hora.
Jueves 28 de agosto
Los barrios La Sirena, Villa Florencia, Barrio Nuevo, Limay y Don Bosco III quedaron sin servicio. La reposición parcial se realizó antes de la medianoche y la normalización completa en La Sirena se produjo durante la madrugada.
Recomendaciones de CALF ante cortes de luz
-
Evitar el uso de electrodomésticos de alto consumo hasta la reposición total.
-
Desconectar equipos sensibles para prevenir daños por variaciones de tensión.
-
Mantener heladeras y freezers cerrados para conservar la cadena de frío.