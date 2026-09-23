Renovaron los paradores del Metrobús de Neuquén: más seguridad y accesibilidad para quienes viajan en colectivo

Esperar el colectivo también forma parte de la vida cotidiana de miles de personas. Para quienes van a trabajar, estudian, acompañan a sus hijos a la escuela o necesitan trasladarse por la ciudad, contar con un lugar seguro y protegido mientras esperan puede marcar una diferencia.

Ese fue uno de los objetivos de la renovación integral del Metrobús de Neuquén, un corredor de 12 kilómetros —seis de ida y seis de vuelta— que ahora cuenta con 29 paradores reconstruidos y reacondicionados.

Los trabajos se realizaron durante cuatro meses e incluyeron pintura general, nuevos paneles, renovación de las estructuras e instalación de iluminación LED, con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad y visibilidad para pasajeros, peatones y conductores.

De acuerdo con lo informado por el subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, por este corredor se movilizan alrededor de 1.300.000 vecinos y vecinas por mes. Las líneas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 25 y 26 circulan diariamente por esta traza de la ciudad.

Mauro Espinosa participó de la inauguración de los 29 paradores renovados del Metrobús - Foto: Municipalidad de Neuquén

Paradores pensados también para estudiantes y adultos que vuelven a estudiar

La renovación tiene además un impacto particular en zonas donde el transporte público está directamente vinculado con el acceso a la educación.

Uno de los ejemplos se encuentra en el barrio Islas Malvinas. Su presidente, Juan Antiñir, destacó que allí funciona la Escuela 53, a la que concurren numerosos estudiantes, y que durante la noche también se utiliza otro establecimiento educativo para personas adultas que buscan terminar sus estudios secundarios.

El dirigente barrial recordó las dificultades que generaban las antiguas instalaciones, especialmente durante el invierno. Cuando llovía, quienes esperaban el colectivo quedaban expuestos al agua debido al estado de la vieja garita.

La nueva infraestructura busca dar una respuesta concreta a esas situaciones cotidianas: esperar el colectivo después de una jornada de clases, salir de estudiar de noche o simplemente contar con un espacio adecuado mientras llega el próximo servicio.

Accesibilidad y cruces más seguros

Otro de los aspectos destacados de la obra es la accesibilidad. Según explicó Espinosa, los nuevos paradores fueron ubicados a una altura que permite que la persona descienda directamente al suelo del espacio de espera.

También se realizaron trabajos en los cruces de calles y pasos peatonales para facilitar el tránsito de todas las personas.

Así luce el Metrobús de Neuquén renovado - Foto: Municipalidad de Neuquén

En el caso del parador ubicado sobre calle Colón, donde se realizó la inauguración, la intervención adquiere una importancia particular porque hay una institución educativa ubicada enfrente. La mejora de los cruces apunta a que los estudiantes puedan atravesar esas esquinas con mayores condiciones de seguridad.

Así, una obra vinculada al transporte también alcanza otros aspectos de la vida urbana: la movilidad, la accesibilidad, el acceso a la educación y el uso seguro del espacio público.

Un pedido de los vecinos: cuidar lo que se construye

La renovación también fue valorada por referentes de los barrios alcanzados por el corredor.

Desde Islas Malvinas, Antiñir pidió a los vecinos cuidar las nuevas instalaciones y evitar actos de vandalismo. “Entre todos tenemos que cuidarlo”, expresó al destacar que la obra representa un aporte importante para el barrio.

En Villa Ceferino, la presidenta barrial Andrea Traipe también valoró la renovación de las garitas y señaló que para los vecinos significa contar con espacios “más lindos y seguros”.

El desafío, ahora, es que la infraestructura pueda mantenerse en buenas condiciones. Porque detrás de cada parador hay algo más que una estructura: hay miles de personas que todos los días esperan un colectivo para llegar a la escuela, al trabajo, a un turno médico, a sus hogares o simplemente para continuar con su rutina.