La provincia del Neuquén cerró el fin de semana largo por el feriado del 17 de agosto con un importante movimiento turístico en sus principales destinos. De acuerdo con los datos preliminares relevados por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, más de 30.000 visitantes recorrieron la región, generando un impacto económico estimado superior a los 40.000 millones.

En comunicación con AM550, la ministra Leticia Esteves expresó que el pasado “es el fin de semana largo más esperado de la temporada de invierno. Los datos de la ocupación en los principales destinos turísticos fueron muy buenos, los cerros tuvieron muy buena nieve así que quienes se escaparon pudieron disfrutar de un gran fin de semana, hablamos de 30.000 visitantes y un impacto económico estimado de $40.000 millones que generó la industria”.

“Sigue siendo el turismo la actividad más importante después de la hidrocarburífera y estamos trabajando para cuando el mundo deje de demandar gas y petróleo. Haremos una provincia netamente turística y pensamos en el Neuquén del futuro aprovechando lo que genera Vaca Muerta para volcar en otras actividades que son de las que viviremos cuando se realice la transición energética”, manifestó la funcionaria.

Por otro lado, Leticia Esteves comentó en AM550 que “previo al finde largo tuvimos un porcentaje de reservas del 35% y los números aumentaron mucho sobre las fechas, lo que marca que el turismo de cercanía determina que haya sido muy buen fin de semana largo, con lo cual trabajaremos mucho en septiembre en eso”.

En otro momento de la entrevista, Leticia Esteves confirmó que el gobernador Rolando Figueroa presentará un proyecto en la Legislatura para declarar como producto emblema de la provincia el vino Pinot Noir que se produce en San Patricio del Chañar.

“El sábado en el Centro de Convenciones de Domuyo tenemos una actividad abierta al público para que se pueda acompañar el vino con gastronomía neuquina. Declarar el Pinot Noir como emblema construye la identidad que necesitamos de la actividad vitivinícola”, dijo.

Finalmente se refirió al NeuquénDay, evento que se desarrollará en Buenos Aires el próximo lunes 24 de agosto en Buenos Aires para presentar el potencial que tiene la provincia en materia turística, gastronómica e hidrocarburífera para atraer inversiones.

“NeuquénDay es una jornada donde se difundirá al sector privado de distintos rubros todo el potencial que tiene la Provincia”, concluyó Esteves.

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