Durante la mañana de este martes, personal policial de la División Bomberos Cuartel VI intervino en el rescate de dos perros que habían quedado atrapados en un canal de desagüe, ubicado en inmediaciones de las calles Crouzelles y Zeballos, frente a la Comisaría 12° de Neuquén capital.

Tras arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de dos canes mestizos en el interior del desagüe.

Mediante la utilización de una escalera, lograron rescatarlos exitosamente.

El procedimiento finalizó sin inconvenientes, permitiendo poner a salvo a ambos animales.

Recomiendan extremar los cuidados de las mascotas y dar aviso ante situaciones de emergencia

Ante situaciones como la ocurrida este martes en Valentina Norte Rural, es importante que los propietarios mantengan a sus mascotas bajo supervisión y eviten que circulen sin control por la vía pública, especialmente en sectores cercanos a canales, desagües, zanjas y otros espacios que puedan representar un peligro. También se recomienda utilizar correas durante los paseos y prestar atención a los entornos para prevenir accidentes que pongan en riesgo la integridad de los animales.

Asimismo, las autoridades recuerdan que ante cualquier situación de emergencia, como la caída de una mascota en un canal o si un animal queda atrapado en un lugar de difícil acceso, es fundamental dar aviso inmediato a los servicios de emergencia y evitar intentar rescates por cuenta propia si existen riesgos. La rápida intervención de personal capacitado puede ser determinante para poner a salvo a los animales y prevenir consecuencias mayores.