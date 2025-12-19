Un ejemplar de águila mora fue rescatado por personal de Vialidad en Junín de los Andes. Los trabajadores observaron que el animal estaba herido, por lo que tomaron los recaudos necesarios y pudieron acercarlo hasta la oficina de la Dirección Provincial de Fauna de esa localidad.

Desde el ente dieron intervención a la Red de Rescate de Fauna Ñacurutú, quienes la asistieron y la trasladaron al refugio de Luis ‘Titi’ Ricciuto en Aluminé para su cuidado. Destacaron la solidaridad y compromiso de las personas que asistieron al animal de forma desinteresada.

La especie no está amenazada, pero sufre por la presencia humana

En Neuquén el águila mora no corre peligro de extinción, pero los ejemplares corren peligro cuando se acercan a las zonas intervenidas por el hombre. Pueden sufrir heridas causadas por los automóviles cuando se acercan a una ruta para alimentarse de carroña, y también pueden resultar lastimadas por los cables de los tendidos eléctricos.

Desde Fauna recordaron que la caza de esta especie está totalmente prohibida, y desde septiembre se encuentran en la etapa de nidificación y crianza de los polluelos.