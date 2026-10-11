La literatura volverá a ocupar un lugar central en la agenda cultural de Villa La Angostura con la realización de la 22° Feria del Libro Infantil y Juvenil, un encuentro que desde hace más de dos décadas promueve el acercamiento a libros, lectura y expresiones artísticas para públicos de todas las edades.

Durante cuatro jornadas, vecinos, visitantes, estudiantes y docentes podrán participar de una variada programación que incluirá presentaciones de obras literarias, poesía, actividades lúdicas para niños, propuestas vinculadas a la memoria, teatro y un concierto de cierre a cargo de la Orquesta Escuela Municipal. El evento se llevará a cabo en el Centro de Congresos y Convenciones Arrayanes (Las Frutillas 10).

Programación completa

Miércoles 21

17:30 a 19 hs."Nidos", espacio lúdico-poético para infancias de 3 a 7 años con acompañamiento de un adulto.

19 hs. Presentación del libro"El volcán y el sol", del escritor angosturense Federico Posadas.

Jueves 22

18 hs. Narración de poesía"Convite poético de un viaje en tren", a cargo de Gachi Breetz.

19:30 hs. Presentación del libro"Wille Arrúe, de la militancia social al Hospital de Villa La Angostura", publicado por Archivos del Sur.

Viernes 23

18 hs. Presentación del libro"Renata", de María Martha Paz, publicado por Ediciones de La Grieta.

19 hs. Presentación del libro"Ahora siempre", de las autoras Lucía García Itzigsohn y María Ana González Villar, integrantes de HIJOS La Plata.

Sábado 24

11 hs. Presentación del libro"Cuentos para la inclusión", del CET.

16 hs. Teatro de objetos"La niña que fue Cyrano", de la compañía Las Ñañas, destinado a infancias a partir de los 8 años.

18 hs. Concierto de la Orquesta Escuela Municipal.

El Libro de Arena

Durante los cuatro días de la feria estará presente el espacio El Libro de Arena, con los siguientes horarios:

Miércoles, jueves y viernes: de 9 a 12:30 y de 14 a 20 hs.

Sábado: de 10 a 12:30 y de 14 a 20 hs.

Un clásico que vuelve a convocar

Con una propuesta que combina literatura, juego, arte y encuentro, la Feria del Libro Infantil y Juvenil se ha convertido en una de las actividades culturales más esperadas de la localidad. Este año, la comunidad volverá a encontrarse en torno a las historias, los autores y las experiencias compartidas que nacen a partir de los literatura.