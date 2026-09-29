La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos realizará el 8 de octubre una capacitación sobre manejo de animales en escenarios de emergencia. La actividad estará destinada a brigadas de rescate y equipos de primera respuesta.

La jornada se desarrollará de 9.30 a 13, en el Paseo de la Costa, Isla 132, de Neuquén capital. El objetivo es brindar herramientas para asistir y manipular animales de manera segura durante situaciones que requieran una intervención de emergencia.

La capacitación estará a cargo del médico veterinario Sergio Gómez, matrícula provincial N.º 201, y del abogado penalista Valentín Gómez Jáuregui. El programa incluirá contenidos vinculados con primeros auxilios y RCP para animales.

Qué se enseñará durante la capacitación

La propuesta apunta a que los equipos que intervienen en una emergencia puedan incorporar procedimientos específicos cuando haya animales involucrados.

Entre los contenidos previstos se encuentran las herramientas de asistencia y manejo seguro de animales, además de técnicas de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP).

El abordaje contempla situaciones en las que un animal puede quedar atrapado, herido, desorientado o expuesto a riesgos durante un operativo.

También se busca reducir los riesgos para los propios rescatistas. La manipulación de un animal asustado, herido o bajo estrés puede requerir técnicas diferentes de las utilizadas habitualmente con personas.

Por qué los animales también forman parte de una emergencia

La necesidad de contar con personal preparado para este tipo de intervenciones no es solamente teórica.

En los últimos meses se registraron en Neuquén distintos operativos en los que organismos de emergencia, fuerzas de seguridad y particulares debieron intervenir para poner animales a salvo.

En septiembre, por ejemplo, Bomberos de la Policía del Neuquén rescataron a un perro que había quedado atrapado en un islote del río Limay, en inmediaciones del sector El Mirador. El operativo requirió un despliegue acuático durante la noche.

Otro procedimiento ocurrió en junio, cuando efectivos de la Policía del Neuquén, junto con vecinos, rescataron un vacuno que había quedado empantanado en una zona cercana al río Limay, a la altura del puente Sauce.

Estos casos muestran que el rescate de animales puede aparecer dentro de intervenciones originalmente vinculadas con otros tipos de emergencia.

El rescate puede involucrar distintos tipos de animales

Los procedimientos tampoco se limitan a perros y gatos.

En mayo, efectivos policiales y un guardaparque participaron del rescate de un guanaco joven que se encontraba desorientado cerca de la Ruta Nacional 237, en inmediaciones de Villa Llanquín. El operativo buscó evitar que el animal ingresara a la calzada y provocara un accidente.

También hubo intervenciones recientes de Guardafaunas para rescatar fauna silvestre. En agosto, un gato montés encontrado dentro de una vivienda de Neuquén fue capturado de manera segura y posteriormente liberado en un ambiente adecuado para la especie.

La variedad de situaciones plantea necesidades diferentes según se trate de animales domésticos, ganado o fauna silvestre.

Qué puede aportar este entrenamiento a futuras emergencias

La incorporación de herramientas específicas puede facilitar la coordinación entre los distintos actores que intervienen cuando un animal queda involucrado en una emergencia.

Además de proteger al animal, una intervención adecuada puede contribuir a evitar nuevos riesgos durante el operativo, especialmente cuando el episodio ocurre cerca de rutas, cursos de agua, incendios, viviendas o zonas de circulación.

La capacitación prevista para el 8 de octubre permitirá conocer qué protocolos y criterios consideran los especialistas para actuar ante este tipo de situaciones y cómo pueden integrarse esas herramientas al trabajo de los equipos de primera respuesta.

La jornada forma parte de una preparación preventiva. Su desarrollo permitirá incorporar conocimientos que pueden resultar útiles ante futuros rescates de animales en escenarios de emergencia en Neuquén.