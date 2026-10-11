Una turista de 36 años debió ser evacuada este sábado luego de sufrir una lesión en una de sus piernas mientras realizaba una caminata hacia el refugio Frey, en el Parque Nacional Nahuel Huapi.

El aviso se recibió cerca de las 12 del mediodía. La mujer, oriunda de Buenos Aires, se encontraba recorriendo el sendero cuando sufrió la lesión que le impidió continuar por sus propios medios. Según se informó, contaba con el Registro de Trekking correspondiente.

Tras ser localizada, los rescatistas la asistieron y estabilizaron en el lugar. A partir de allí comenzó un extenso operativo para poder retirarla de la montaña.

La mujer fue trasladada en camilla durante varios kilómetros por el sendero hasta llegar a Playa Muñoz. Desde ese punto, continuaron la evacuación a bordo de una embarcación hasta la seccional, donde una ambulancia esperaba para trasladarla a un centro de atención médica.

El procedimiento finalizó cerca de las 19:30, luego de más de siete horas desde que se recibió el aviso, y contó con un importante despliegue de personal.

Participaron siete brigadistas del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) del Parque Nacional Nahuel Huapi, quienes trabajaron con un camión URO, una camioneta RAM y una embarcación. También intervinieron dos guardaparques de Zona Centro y seis integrantes de la Comisión de Auxilio, entre ellos un paramédico.

Finalmente, se informó que la turista fue trasladada en buenas condiciones de salud.

La recomendación para quienes realizan trekking

Desde el Parque Nacional Nahuel Huapi recordaron la importancia de realizar siempre el Registro de Trekking antes de iniciar una salida a la montaña, además de planificar los tiempos de caminata y tener en cuenta las horas de luz disponibles para regresar.

Las autoridades remarcaron que la prevención y la planificación son fundamentales para realizar actividades de montaña de manera segura.