Un vecino del paraje Las Cortaderas, en el norte de Neuquén, murió antes de que el personal de emergencia pudiera asistirlo. Las intensas lluvias complicaron el operativo y dejaron una ambulancia y una camioneta de asistencia encajadas en el barro.

El paraje se encuentra sobre la Ruta Provincial 7, en la zona de transición hacia el Alto Neuquén, entre las regiones de Confluencia y Vaca Muerta. El mal estado del camino obligó a desplegar un operativo de rescate que se extendió hasta entrada la noche.

La ambulancia quedó encajada en el barro durante el operativo y el personal sanitario necesitó asistencia para regresar.

Un llamado de urgencia

El episodio ocurrió el viernes 9 de octubre, cerca de las 16, cuando un llamado alertó sobre un paciente en grave estado. Según informó la Municipalidad de Las Coloradas, se activaron las ambulancias del hospital y un móvil policial.

Al llegar al lugar, el personal constató que el hombre había fallecido a pocos metros de su domicilio. Se encontraba sin signos vitales y se realizaron las diligencias correspondientes.

Una camioneta de asistencia también quedó varada por el barro y debió ser rescatada con ayuda de maquinaria.

Las dificultades continuaron cuando los equipos intentaron regresar. Debido al barro y la greda acumulados en el camino, los vehículos quedaron encajados y no pudieron salir por sus propios medios.

Ante esa situación, se solicitó un segundo móvil sanitario para asistir al personal, pero la unidad también quedó varada durante el trayecto.

Un operativo de rescate hasta la noche

Con la llegada del atardecer y la imposibilidad de retirar los vehículos, se activaron nuevas alertas para organizar el rescate de los trabajadores y las unidades afectadas.

Después de las 19, con las autorizaciones correspondientes, llegó personal del EPEN con una máquina retroexcavadora y un móvil de apoyo. También participaron varios móviles policiales y equipos de Salud para colaborar con las tareas.

El operativo se extendió hasta entrada la noche debido a las condiciones climáticas adversas y al deterioro del camino, que dificultaron las maniobras para asistir al personal y retirar los vehículos.