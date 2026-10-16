Cómo responde Neuquén a las emergencias cardiovasculares: la experiencia que presentó ante la OPS

La provincia del Neuquén formó parte del taller federal “Redes Integradas de Servicios de Salud en Argentina: laboratorio de experiencias federales”, organizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en su sede de CABA. La actividad contó con la participación de delegaciones de 12 provincias argentinas y representantes del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Durante las jornadas, la subsecretaria de Servicios de Salud, Guadalupe Montero, expuso la consolidación y el funcionamiento de la Red de Atención del Infarto Agudo de Miocardio (Red IAM), destacando el modelo de articulación territorial que permite garantizar el diagnóstico precoz y la atención oportuna en todo el mapa provincial.

Durante la presentación de la experiencia neuquina se hizo foco en el “cómo” se organiza y sostiene la red en el territorio, superando barreras geográficas y de accesibilidad. Entre los pilares expuestos se destacaron protocolos unificados: la estandarización de criterios clínicos para que cualquier centro de salud u hospital del interior actúe bajo las mismas guías de emergencia.

Además, se abordó la telemedicina y el diagnóstico a distancia: la incorporación de transmisión digital de electrocardiogramas en tiempo real, permitiendo a los médicos de guardia en zonas alejadas contar con apoyo especialista de manera inmediata. Y la logística de derivación: la articulación fluida entre los hospitales zonales y distritales con los centros de mayor complejidad y el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN).

“El desafío central en una provincia con la geografía de Neuquén es acortar los tiempos de reperfusión. La clave de la Red IAM no radica únicamente en contar con alta tecnología, sino en descentralizar la capacidad de decisión médica mediante protocolos claros, conectividad y un sistema de traslado eficientemente coordinado”, señaló Montero durante su exposición.

Aprendizaje colectivo y desafíos federales

El encuentro de la OPS propició un espacio de intercambio técnico entre pares para analizar tanto los logros como las tensiones de los sistemas públicos de salud. En ese contexto, Neuquén planteó el debate sobre los desafíos compartidos por las jurisdicciones, tales como la retención de profesionales especializados en guardias del interior y la sostenibilidad de las inversiones tecnológicas.

“Lo verdaderamente importante es el taller en sí y el trabajo de pensar colectivamente con otras provincias sobre la construcción de redes de servicios de salud en un contexto federal”, señaló la subsecretaria de Servicios de Salud.

La participación de organismos de cooperación internacional como el Banco Mundial y el BID reafirmó la importancia de visibilizar estas experiencias subnacionales para impulsar el financiamiento y el fortalecimiento técnico de las redes públicas de salud en la región.





