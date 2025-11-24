En medio de un domingo marcado por las altas temperaturas, tres integrantes de una familia son buscados intensamente tras desaparecer en las aguas del río Negro dentro de un campo privado ubicado sobre la margen norte, en General Conesa. Un familiar avisó a la Comisaría 20º y pidió ayuda a las autoridades.

De acuerdo al relato confirmado por fuentes policiales, una joven de 16 años decidió zambullirse para refrescarse en medio de la jornada calurosa, pero al parecer no sabía nadar y fue arrastrada por la corriente. En un intento por rescatarla, su padre y un hermano se arrojaron detrás, pero también fueron arrastrados, desapareciendo de inmediato de la vista de quienes se encontraban en el lugar.

La alerta movilizó a efectivos policiales y a bomberos voluntarios, que concurrieron al campo “La Asunción”, situado a 24 kilómetros de Conesa sobre la Ruta Provincial N.º 53, para iniciar la búsqueda. Junto con integrantes de la Brigada Rural realizaron un rastrillaje por la zona. Sin embargo, el procedimiento no arrojó resultados durante la tarde y, con las primeras luces de la noche, se decidió suspender el operativo. Asimismo, se dio intervención a la justicia rionegrina. La fiscal en turno, Maricel Viotti, inició una investigación por desaparición de personas. La tarea continuará durante este lunes con el apoyo de la Prefectura Naval Argentina y el uso de un dron para avistamiento aéreo, aportado por el Cuerpo de Criminalística de la Policía de Río Negro.

Fuentes locales señalaron que la familia desconocía la fuerza de la correntada en esa zona del río, ya que se habían radicado recientemente tras adquirir la propiedad, provenientes de la provincia de La Pampa. Baqueanos consultados agregaron que la joven se habría arrojado en un sector cercano a un tramo donde el río se abre en cuatro brazos, lo que incrementa la velocidad del escurrimiento hacia el mar y complica la posibilidad de rescate.