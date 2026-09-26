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Operativo de búsqueda

Dos caballos se escaparon, cruzaron el río Limay y los encontraron en una isla: la búsqueda que terminó con final feliz

La búsqueda comenzó tras la denuncia del propietario por la desaparición de los caballos en inmediaciones de las rutas Nacional 237 y Provincial 20. Después de recorrer distintos sectores y con ayuda de personal rural, los efectivos lograron encontrarlos y arrearlos hasta un lugar seguro.

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Por Julieta Robles

Periodista, redactora y editora
Sabado, 26 de septiembre de 2026 a las 12:18
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Los dos caballos fueron encontrados en una isla del río Limay tras varias horas de búsqueda.

Dos caballos que habían sido denunciados como extraviados fueron encontrados en una isla del río Limay, después de que los animales cruzaran el curso de agua y se internaran en un campo privado. La búsqueda estuvo a cargo de la División Brigada Rural y Montada del Limay de la Policía de Neuquén, que finalmente logró localizarlos y devolverlos a su propietario.

La desaparición había sido denunciada días atrás por el dueño de los equinos, quien informó que los animales se habían perdido en inmediaciones de las rutas Nacional 237 y Provincial 20. Con esos primeros datos, los efectivos comenzaron a seguir los rastros y realizaron recorridas por distintos sectores de la zona.

La Brigada Rural y Montada logró arrear a los equinos hasta un sector seguro para devolverlos.

La investigación permitió determinar que los caballos habían ingresado primero a un campo privado y luego cruzado el río Limay. Después de atravesar el cauce, permanecieron en una isla, lo que obligó a ampliar las tareas de búsqueda y rastrillaje.

Una búsqueda a caballo para recuperar a los animales

Con las autorizaciones correspondientes y la colaboración del personal del establecimiento rural, los integrantes de la Brigada Rural y Montada continuaron recorriendo el área. El seguimiento de los rastros permitió establecer los sectores donde podían encontrarse los equinos.

Finalmente, durante una jornada de búsqueda a caballo, los efectivos lograron localizar a los dos animales. Tras encontrarlos, los arrearon hacia un sector seguro y concretaron su captura. Una vez recuperados, los policías verificaron que se trataba de los dos equinos denunciados como extraviados. Luego fueron restituidos a su propietario, con lo que finalizó el operativo.

El procedimiento demandó recorridas en terreno y seguimiento de rastros en una zona atravesada por el río Limay. La intervención de la Brigada Rural y Montada permitió ubicar a los animales y completar su recuperación sin que se registraran otras novedades.

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