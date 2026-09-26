Dos caballos que habían sido denunciados como extraviados fueron encontrados en una isla del río Limay, después de que los animales cruzaran el curso de agua y se internaran en un campo privado. La búsqueda estuvo a cargo de la División Brigada Rural y Montada del Limay de la Policía de Neuquén, que finalmente logró localizarlos y devolverlos a su propietario.

La desaparición había sido denunciada días atrás por el dueño de los equinos, quien informó que los animales se habían perdido en inmediaciones de las rutas Nacional 237 y Provincial 20. Con esos primeros datos, los efectivos comenzaron a seguir los rastros y realizaron recorridas por distintos sectores de la zona.

La Brigada Rural y Montada logró arrear a los equinos hasta un sector seguro para devolverlos.

La investigación permitió determinar que los caballos habían ingresado primero a un campo privado y luego cruzado el río Limay. Después de atravesar el cauce, permanecieron en una isla, lo que obligó a ampliar las tareas de búsqueda y rastrillaje.

Una búsqueda a caballo para recuperar a los animales

Con las autorizaciones correspondientes y la colaboración del personal del establecimiento rural, los integrantes de la Brigada Rural y Montada continuaron recorriendo el área. El seguimiento de los rastros permitió establecer los sectores donde podían encontrarse los equinos.

Finalmente, durante una jornada de búsqueda a caballo, los efectivos lograron localizar a los dos animales. Tras encontrarlos, los arrearon hacia un sector seguro y concretaron su captura. Una vez recuperados, los policías verificaron que se trataba de los dos equinos denunciados como extraviados. Luego fueron restituidos a su propietario, con lo que finalizó el operativo.

El procedimiento demandó recorridas en terreno y seguimiento de rastros en una zona atravesada por el río Limay. La intervención de la Brigada Rural y Montada permitió ubicar a los animales y completar su recuperación sin que se registraran otras novedades.