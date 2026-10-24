Rolando Figueroa: “Cutral Co-Plaza Huincul será el tercer hub productivo con el desarrollo del GNL”

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, repasó los principales ejes de la estrategia productiva de la provincia y destacó las inversiones en infraestructura, el desarrollo del gas natural licuado (GNL) y la necesidad de formar trabajadores neuquinos para acompañar el crecimiento de la actividad. Lo hizo durante una entrevista con Fernando Castro en el programa Modo Shale, por Radio Mitre Patagonia.

En ese marco, planteó que Neuquén debe consolidar sus principales polos de producción, mejorar la conectividad con los mercados de exportación y garantizar que el crecimiento de la industria energética se traduzca en empleo y oportunidades para los habitantes de la provincia.

"Hemos trazado un cambio y tenemos una hoja de ruta que marca el camino", afirmó el mandatario, al defender la planificación de su gestión y las obras que se llevan adelante para acompañar el crecimiento económico.

Añelo, Rincón de los Sauces y la Comarca, los polos productivos

Figueroa identificó a Añelo como el principal centro de producción hidrocarburífera de la provincia y señaló a Rincón de los Sauces como el segundo polo. Sobre esta localidad, sostuvo que durante mucho tiempo quedó relegada y remarcó la importancia de las obras de infraestructura para mejorar su conectividad. "Le dieron la espalda por mucho tiempo", expresó al referirse a Rincón de los Sauces.

Entre los trabajos mencionó la repavimentación de las rutas provinciales 5 y 8, además de la construcción del acceso norte por Octavio Pico. Según explicó, "estas obras forman parte de un proyecto de integración con Chile para facilitar el traslado de la producción hacia los puertos del Pacífico".

En ese sentido, anticipó la importancia que tendrá el corredor que atravesará el paso internacional Pichachén y conectará con los puertos de Concepción. "Será el corredor más importante del país", aseguró.

El gobernador también señaló a Cutral Co y Plaza Huincul como el tercer polo productivo, con expectativas asociadas al desarrollo del gas natural licuado (GNL) y a la llegada de nuevas inversiones industriales.

Para Figueroa, la posibilidad de concretar esos proyectos depende de generar condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad. En ese marco, destacó la seguridad jurídica y la construcción de un escenario de estabilidad para los inversores.

Rolando Figueroa destacó que la Comarca petrolera será el tercer hub productivo de la provincia.

GNL: una inversión de US$ 7.000 millones para Cutral Co y Plaza Huincul

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue el desarrollo de una planta separadora de gases que, según indicó Figueroa, representa una inversión de US$ 7.000 millones y podría generar un impacto económico significativo en la Comarca.

El gobernador destacó las gestiones realizadas para impulsar la iniciativa y advirtió que el desarrollo del GNL requiere decisiones concretas y condiciones que permitan materializar los proyectos. "Esto del GNL no es magia", afirmó.

En esa línea, señaló que Neuquén reclamó la incorporación del upstream al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y mencionó el capítulo de Hidrocarburos en la discusión sobre las condiciones para el sector.

También hizo referencia a la participación de la provincia en VMOS, el proyecto de infraestructura para la exportación de petróleo, y planteó que una parte de los beneficios de la actividad debe traducirse en recursos para los habitantes de Neuquén.

Al cuestionar las condiciones en las que se explotaron históricamente los hidrocarburos, sostuvo: "Nos saquearon el subsuelo a mitad del valor".

Figueroa afirmó que la provincia demostró su capacidad para competir en el desarrollo energético y consideró que el desafío es aprovechar esa posición para generar más actividad económica, empleo e inversiones.

"Nosotros invertimos para las generaciones que vienen", dijo Figueroa..

"Neuquén será un Fórmula 1 y debemos tener pilotos Fórmula 1"

La formación de trabajadores neuquinos fue otro de los ejes de la entrevista. Figueroa señaló que, durante años, algunas empresas llegaron a la provincia con personal contratado en otros lugares y planteó la necesidad de preparar a los habitantes locales para cubrir la demanda laboral. "Si necesitan tomar personal, lo preparamos nosotros", afirmó.

El mandatario sostuvo que el crecimiento de la actividad debe ir acompañado por políticas de capacitación y formación profesional. En particular, puso el foco en los jóvenes y en la necesidad de que puedan encontrar oportunidades laborales en su propia provincia.

"Todo tiene que ver con la formación del Neuquén que viene", señaló, antes de remarcar la importancia de mirar especialmente a las nuevas generaciones.

Para graficar el ritmo de crecimiento que proyecta para la provincia, utilizó una comparación con el automovilismo: "Neuquén será un Fórmula 1 y debemos tener pilotos Fórmula 1".

La idea, según explicó, es que la expansión de la economía y las inversiones energéticas tengan como correlato una mayor participación de los trabajadores locales y mejores oportunidades para quienes se forman en Neuquén.

Por qué el Fondo Soberano de Neuquén comenzaría en 2028

Figueroa también se refirió al Fondo Soberano de Neuquén y anticipó que la provincia prevé comenzar a construirlo a partir de 2028. Explicó que, antes de destinar recursos al ahorro de largo plazo, la gestión debe atender las obligaciones financieras y garantizar el funcionamiento de áreas prioritarias.

"El motivo es que hay que pagar la deuda, brindar educación para los chicos; una vez que hay soluciones, ahí ahorramos", sostuvo.

El gobernador indicó que la administración provincial está ordenando las cuentas y que la intención es comenzar a reservar recursos cuando las prioridades actuales estén atendidas.

La propuesta del Fondo Soberano apunta a contar con una herramienta de ahorro para el futuro, en un contexto en el que los ingresos derivados de la actividad hidrocarburífera tienen un peso central en las finanzas de Neuquén.

Figueroa también se refirió al Fondo Soberano de Neuquén y anticipó que la provincia prevé comenzar a construirlo a partir de 2028. Explicó que, antes de destinar recursos al ahorro de largo plazo, la gestión debe atender las obligaciones financieras y garantizar el funcionamiento de áreas prioritarias. "El motivo es que hay que pagar la deuda, brindar educación para los chicos; una vez que hay soluciones, ahí ahorramos", sostuvo.

Crecimiento económico, inversión privada y empleo

Durante la entrevista, Figueroa defendió el rumbo económico de la provincia y sostuvo que el Producto Bruto Geográfico (PBG) crece un 12% anual, de acuerdo con los datos que mencionó. También afirmó que Neuquén redujo la desocupación y la pobreza, generó puestos de trabajo y amplió las oportunidades para sus habitantes. Entre los indicadores que destacó mencionó la inversión privada, la creación de empresas y el crecimiento de las ventas en supermercados.

El gobernador vinculó estos resultados con la expansión de la actividad económica y con una estrategia que busca fortalecer la relación entre las inversiones, la infraestructura y la formación de trabajadores.

En ese sentido, sostuvo que el objetivo es que "el crecimiento no quede limitado a la actividad energética, sino que se extienda al resto de la economía y genere oportunidades para los ciudadanos neuquinos". "Los neuquinos demostramos que somos competitivos", afirmó.

Finalmente, Figueroa defendió las obras de infraestructura como una inversión que excede las necesidades inmediatas y busca sentar las bases para el desarrollo futuro de la provincia. "Nosotros invertimos para las generaciones que vienen", concluyó.

La relación de Neuquén con las operadoras

"Hubo un cambio en la relación con las operadoras, las personas que deben invertir en Neuquén tienen que pagarle a la provincia. Tenemos el programa de becas más importante del país, no hay castigados, no hay acomodados, se sumarán 1.000 nuevos becarios universitarios, 80% son primera generación. Hoy un estudiante universitario cobra $500.000 todos los meses, hay más de 20.000 en todos los niveles, eso lo negociamos con las operadoras. El Instituto Vaca Muerta hoy prepara gente para la industria, la inversión en infraestructura es qué rutas son necesarias", sostuvo Figueroa

"Pedimos también la reutilización del agua, producimos gas con menos emisiones de metano, la transición es el gas pero con menos emisiones de metano", aseguró.

Desarrollo agrícola-ganadero

"Haremos un programa agrícola-ganadero para saber qué se puede producir. El 35% de las tierras de Vaca Muerta son fiscales, eso se licitará con un programa donde tendrán prioridad los neuquinos. Exigimos que nos ayuden a construir la provincia que nosotros queremos, seguiremos produciendo aun si baja el costo de la energía, queremos producir para que la industria use equipos con generación en energía eléctrica, eso nos permitirá disminuir huella de carbono", manifestó el gobernador de Neuquén.

El reparto de las regalías petroleras de Vaca Muerta

En este sentido, Figueroa detalló: "De un barril destinado a exportación, el 60% va entre costos y rentabilidad, del otro 40%, 10% van a todas las provincias de Argentina, al ministro de Buenos Aires le ingresan 2% y no deben hacer la reinversión. El 17% al Estado nacional, con eso equilibra la economía y no tiene déficit. Neuquén, con el 13% que le ingresa, que debe reinvertir en infraestructura para que todo esto continúa andando".

"No esperamos nada del Gobierno nacional, pedí a los intendentes que dejen de gastar en salarios, gastos corrientes y mejorar la eficiencia", comentó el Gobernador.

Definiciones hacia las elecciones 2027

"No quiero mezclar lo electoral con la función, nosotros no anunciamos candidatos, creo que hay que robustecer el proyecto político e invitar a todos los que quieran formar parte, a mí me queda hablar con el equipo más cercano y la familia, trabajé toda mi vida para ser gobernador, pero debemos evaluar lo que es mejor", sostuvo y concluyó: "Quiero estar presente en la formación de cuadros, debemos preparar a los jóvenes, hay que armar equipos sólidos, preparados, que sean honestos".

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