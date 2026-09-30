Los nodos de atención ambulatoria ampliada se consolidaron como una alternativa para resolver consultas médicas cerca de los barrios de Neuquén. La modalidad permite acceder a atención por demanda espontánea, enfermería, farmacia y derivaciones sin necesidad de trasladarse directamente a un hospital.

La estrategia comenzó a implementarse en la provincia durante 2025 y forma parte del Modelo Neuquino de atención de cercanía. Los dispositivos buscan facilitar el acceso al primer nivel de atención y, al mismo tiempo, reducir la demanda que llega a las guardias hospitalarias.

En la ciudad de Neuquén funcionan nodos en Almafuerte, Sapere, Valentina Sur, Colonia Rural Nueva Esperanza, Confluencia, Parque Industrial, Don Bosco y San Lorenzo Sur. En Valentina Sur, la atención se desarrolla de manera provisoria en la comisión vecinal.

Los espacios ofrecen principalmente consultas con médicos generalistas. También cuentan con enfermería, farmacia y gestión de pacientes. En determinados días incorporan especialidades como Odontología y Obstetricia.

Los médicos generalistas resuelven la primera consulta

La doctora Vanina Debloc, jefa de Región Confluencia del sistema de salud de Neuquén, explicó que la mayoría de las personas llega por demanda espontánea. Allí puede recibir una primera evaluación, obtener una derivación si necesita atención de mayor complejidad y acceder a la medicación indicada.

“El primer nivel de atención, donde la gente tiene la mayor accesibilidad, se encuentra con el médico generalista, que es quien realiza la primera consulta y después las derivaciones al hospital de acuerdo a la necesidad”, explicó.

La profesional también destacó la cercanía territorial de los dispositivos. Los vecinos pueden resolver una consulta en un espacio ubicado dentro de su propio barrio, sin tener que trasladarse hasta un hospital para cada atención.

El crecimiento de la demanda acompañó la incorporación progresiva de nuevos centros y la ampliación de los horarios. La estrategia comenzó en la capital y luego se extendió hacia otras localidades de la región.

Una de las experiencias fue la de Erna Elsa Gutiérrez, vecina de Neuquén capital, quien llegó a uno de los nodos por una situación de salud y recibió atención sin turno.

“Me atendieron sin turno y me dieron la medicación. Estoy muy contenta porque me pudieron atender”, contó.

Los nodos también llegaron a otras ciudades neuquinas

La modalidad comenzó a replicarse en Cutral Co, Plaza Huincul, Centenario y Vista Alegre. La expansión lleva este esquema de atención cercana a otras comunidades de la provincia.

En la comarca Cutral Co-Plaza Huincul funciona en el Centro de Salud del barrio Pampa, con atención de 8 a 20. En Centenario, el dispositivo funciona en el Centro Sarmiento II.

Vista Alegre también incorporó dos puntos para realizar consultas. Uno está ubicado en Intendente Meschini y Río Neuquén y el otro en Belgrano y Hardcastle.

La experiencia de los vecinos también refleja el valor de contar con un centro sanitario dentro del barrio. Carina Lis Sosa y Daiana, residentes de uno de los sectores alcanzados por la modalidad, destacaron la cercanía con los trabajadores de salud y la posibilidad de contar con una atención próxima a sus viviendas.

El objetivo es que la primera respuesta sanitaria pueda resolverse cada vez más cerca del lugar donde viven las personas. Con la extensión de los nodos hacia distintos puntos de Neuquén capital y otras localidades, la estrategia suma presencia en barrios de la región y amplía las alternativas antes de llegar a un hospital.