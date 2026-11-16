Rolando Figueroa: “Será un tema hacer campaña electoral porque queremos mostrar lo que estamos haciendo”

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa habló esta mañana en rueda de prensa en el marco de la presentación del programa Neuquén Próximo que se lanzó en la Escuela número 2 de la capital provincial. En concreto se refirió a las elecciones del 14 de febrero.

En primer lugar expresó: “Vamos a reunirnos en los próximos 10 días para definir candidaturas, pero estamos viendo cómo se arma el mapa electoral con tranquilidad y cómo llevaremos este proceso”.

Se refirió a cómo marida el hecho de liderar la gestión a nivel provincial y también a la necesidad de hacer campaña para darle continuidad al proyecto hasta 2031.

“Me apasiona la gestión, será un tema la campaña porque queremos mostrar lo que estamos haciendo y lo que haremos, con lo cual será algo atípico para nosotros”, expresó y comentó que “creo que estaría bueno reducirla en algún momento, mucha normativa no está adaptada a tiempos actuales, pero llegará el tiempo de debatir cómo se arma esto”. Habló de campañas que sean más cortas y menos costosas.

“El que quiere armar una propuesta tiene mucho tiempo para hacerlo, a mí me tocó prepararme durante 25 años”, lanzó el neuquino en alusión al tiempo de preparación que tendrán los partidos opositores que busquen presentarse el 14 de febrero.

Consultado por un eventual acuerdo con La Libertad Avanza (LLA) para que los violetas no presenten candidato a la Gobernación y respalden la posible reelección de Figueroa comentó: “Soy de un proyecto provincialista, estoy abierto al diálogo, pero me interesa la defensa de Neuquén”.

Por otro lado, Rolando Figueroa manifestó que tiene buen vínculo con Ramón Rioseco (intendente de Cutral Co que también convocó a elecciones municipales el 14 de febrero) y que están evaluando el candidato elegido para la localidad de la Comarca.

“Tengo una gran responsabilidad que sobrevuela los partidos políticos y que es gobernar la provincia que más crece en Argentina”, sentenció el neuquino.

Finalmente volvió a ratificar su postura a favor de la eliminación o suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a nivel nacional. “Creemos que las internas no pueden ser un gasto para toda la sociedad”, concluyó.





