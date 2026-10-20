La rotura de una cañería en la intersección de las calles Chubut y Félix San Martín, en cercanías de la obra de la Gran Avenida, fue solucionada y el tránsito quedó normalizado. El inconveniente había provocado una importante acumulación de agua durante la lluvia de este lunes 19 de octubre.

Desde la Subsecretaría de Medioambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio confirmó que los trabajos para resolver el problema finalizaron. La rotura habría sido ocasionada por el paso de maquinaria de la empresa constructora que lleva adelante la obra de la Gran Avenida, que dañó una conexión vinculada a uno de los principales pluviales de la ciudad.

El desperfecto impidió que el agua drenara correctamente y agravó la situación durante las precipitaciones registradas durante la mañana. Según precisó Baggio, entre las 8 y las 10 cayeron alrededor de 25 milímetros de lluvia, un volumen importante para un período de dos horas.

Pese a las precipitaciones, el funcionario destacó que no se registraron grandes complicaciones en la ciudad y que, en términos generales, los pluviales y los sistemas de drenaje funcionaron correctamente. La principal acumulación de agua se concentró en Chubut y Félix San Martín, donde coincidieron la lluvia y la obstrucción de la conexión.

Ante la emergencia, los equipos municipales trabajaron para resolver el inconveniente y utilizaron motobombas para retirar el agua acumulada. Con la reparación de la cañería, el escurrimiento se normalizó y se restableció la circulación vehicular en el sector.