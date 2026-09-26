Ezequiel Barberis fue elegido este viernes como presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) para el período 2026-2028.

El dirigente de Bariloche, que hasta ahora se desempeñaba como vicepresidente primero de FAEVYT, sucederá a Andrés Deyá, quien estuvo al frente de la Federación durante los últimos cuatro años.

La elección se produjo en la antesala de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2026, que comenzará este sábado 26 de septiembre en La Rural de Buenos Aires. La nueva gestión asumirá con una agenda atravesada por la desregulación del sector, la incorporación de inteligencia artificial, la profesionalización de las agencias y una mayor participación de las asociaciones regionales.

Barberis llega con una línea de continuidad

La elección de Barberis representa una continuidad respecto del proceso encabezado por Deyá, pero también abre una nueva etapa para la principal entidad que representa a las empresas de viajes y turismo del país.

El dirigente conoce el funcionamiento interno de FAEVYT y formó parte de la conducción anterior como vicepresidente primero. Su llegada a la presidencia apunta a consolidar ese trabajo y, al mismo tiempo, incorporar nuevos objetivos vinculados con el federalismo, la renovación generacional y la representación institucional.

El respaldo de Deyá ya había sido expresado públicamente durante el 51° Congreso Argentino de Agentes de Viajes, realizado en Mendoza. En aquella oportunidad, se había anunciado a Barberis como su sucesor.

Desde su trayectoria dirigencial en Bariloche, Barberis llega a la conducción nacional con una experiencia vinculada tanto al sector privado como a las instituciones turísticas.

El federalismo será uno de los ejes de la nueva gestión

Uno de los principales desafíos planteados por Barberis es ampliar la participación de las asociaciones regionales dentro de FAEVYT.

La intención es que las diferentes realidades del país tengan mayor peso en la agenda nacional de las agencias de viajes. Las necesidades de una empresa turística de la Patagonia, por ejemplo, pueden diferir de las de una agencia ubicada en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza o el norte argentino.

La conectividad, la competitividad, la promoción de destinos y las particularidades de cada mercado regional forman parte de una agenda que requiere una mirada federal.

El origen de Barberis en Bariloche también aporta una perspectiva vinculada con uno de los principales destinos turísticos de la Argentina y con la actividad receptiva de la Patagonia.

La representación institucional gana importancia

Otro de los objetivos de la nueva conducción será fortalecer la denominada política gremial de FAEVYT.

La Federación busca sostener un rol activo en las discusiones que afectan a las empresas de viajes, tanto frente al Gobierno nacional como ante organismos públicos y otros actores de la industria.

La representación institucional implica participar en esas discusiones antes de que las decisiones se traduzcan en nuevas reglas para el sector, además de presentar propuestas y argumentos respaldados por información de las empresas.

Este aspecto adquiere relevancia en un momento en el que la actividad turística atraviesa modificaciones regulatorias y comerciales.

La desregulación cambia las reglas para las agencias

La desregulación del mercado de viajes será uno de los principales temas de la gestión 2026-2028.

El ingreso de nuevos actores y la modificación de las reglas tradicionales de la actividad obligan a las agencias a encontrar nuevas formas de diferenciarse.

En ese escenario, la profesionalización aparece como una de las herramientas centrales.

El conocimiento de los destinos, la experiencia, el asesoramiento previo al viaje y la capacidad de resolver inconvenientes durante una operación son algunos de los elementos que pueden diferenciar a una agencia frente a alternativas de comercialización cada vez más numerosas.

El desafío planteado para FAEVYT no se limita a discutir las nuevas reglas del mercado, sino también a acompañar a las empresas en su adaptación.

La inteligencia artificial ya forma parte de la agenda

La inteligencia artificial será otro de los temas centrales durante la presidencia de Barberis.

Las herramientas de IA están modificando la manera en que los viajeros buscan información, comparan precios, diseñan itinerarios y toman decisiones.

Para las agencias, esto representa tanto una transformación de procesos como un desafío comercial.

La discusión no pasa solamente por incorporar tecnología, sino por determinar qué tareas pueden automatizarse y cuáles continúan requiriendo intervención profesional.

La combinación entre inteligencia artificial y asesoramiento humano aparece así como uno de los escenarios que deberá afrontar el sector durante los próximos años.

El tema ya había ganado protagonismo en el 51° Congreso de Agentes de Viajes, donde se incluyeron actividades específicas sobre inteligencia artificial y nuevas tecnologías aplicadas al turismo.

La profesionalización será clave para competir

La capacitación permanente también ocupará un lugar importante en la nueva etapa.

Las agencias deberán incorporar conocimientos vinculados con tecnología, inteligencia artificial, marketing, comercialización y herramientas de gestión, además de actualizar sus conocimientos sobre destinos y productos turísticos.

El cambio tecnológico se suma a un escenario de mayor competencia.

Un informe del Observatorio Económico de Agencias de Viajes de la República Argentina (OEATur), presentado durante el Congreso de FAEVYT, señaló a la rentabilidad y la competencia entre las principales preocupaciones de las empresas para 2026.

La profesionalización, en ese contexto, puede convertirse en un elemento de diferenciación para las agencias que buscan sostener su lugar frente a nuevos modelos de comercialización.

El recambio generacional también aparece en la agenda

La incorporación de jóvenes profesionales será otro de los desafíos institucionales.

La nueva conducción plantea la necesidad de generar espacios para que las nuevas generaciones participen de las cámaras y asociaciones empresarias.

El objetivo es incorporar nuevas perspectivas sobre tecnología, comunicación, comercialización y hábitos de consumo, además de favorecer el recambio dentro de las instituciones.

La participación juvenil se vincula así con una discusión más amplia sobre el futuro de las organizaciones que representan al sector turístico.

Qué deja la gestión de Andrés Deyá

Barberis asumirá después de cuatro años de conducción de Andrés Deyá, período en el que FAEVYT impulsó diferentes iniciativas vinculadas con la profesionalización, la capacitación, la promoción comercial y la expansión de la FIT.

Deyá también había recibido en mayo de 2026 un reconocimiento internacional como Best CEO of the Year en la categoría Turismo, en una ceremonia realizada en Madrid.

La nueva conducción parte, por lo tanto, de una estructura institucional ya consolidada y con una agenda de trabajo definida.

El desafío para Barberis será determinar cuánto de ese esquema puede profundizarse y qué nuevas herramientas necesita el sector frente a los cambios regulatorios y tecnológicos.

Una elección que coincide con la FIT 2026

La llegada de Barberis se produce prácticamente en simultáneo con la 30° edición de la Feria Internacional de Turismo, que se desarrollará del 26 al 29 de septiembre de 2026 en La Rural de Buenos Aires.

El calendario le otorga a la nueva presidencia un escenario de alta exposición frente a agencias, operadores, destinos, prestadores y organismos vinculados con el turismo.

La participación de las provincias también tendrá un peso importante. Neuquén, por ejemplo, llegará a la FIT con 20 empresas que participarán de rondas de negocios y una agenda destinada a promocionar diferentes destinos y productos turísticos.

La feria será, además, uno de los primeros espacios en los que la nueva conducción podrá mostrar públicamente sus prioridades para el período 2026-2028.

La nueva Comisión Directiva de FAEVYT

La conducción de FAEVYT para el período 2026-2028 quedó integrada de la siguiente manera:

Presidente: Ezequiel Barberis — AAVYTUBA

Ezequiel Barberis — AAVYTUBA Vicepresidente 1°: Walter Rodríguez — AVIABUE

Walter Rodríguez — AVIABUE Vicepresidente 2°: Gustavo Peralta — ACAV

Gustavo Peralta — ACAV Secretario: Adrián Pastine — AVIABUE

Adrián Pastine — AVIABUE Prosecretaria: Leticia Benítez — AAVYTPV

Leticia Benítez — AAVYTPV Tesorero: Marcelo Marchetti — AVIABUE

Marcelo Marchetti — AVIABUE Protesorera: Gabriela Martínez — AEVYT Mar del Plata

Gabriela Martínez — AEVYT Mar del Plata Vocal titular 1: Ariel Giménez Bacur — ASAVYT

Ariel Giménez Bacur — ASAVYT Vocal titular 2: Fabián Lattanzio — AAVYTLAP

Fabián Lattanzio — AAVYTLAP Vocal titular 3: Jorge Acosta — ATAVYT

Jorge Acosta — ATAVYT Vocal titular 4: Marcelo Méndez — ARAV

Marcelo Méndez — ARAV Vocal suplente 1: Andrea Forti — AAFUVYT

Andrea Forti — AAFUVYT Vocal suplente 2: Fabricio Meglio — ASEAVYT

Fabricio Meglio — ASEAVYT Vocal suplente 3: Flavio Sergio Suárez — AMAVYT

Flavio Sergio Suárez — AMAVYT Vocal suplente 4: Martín Romano — AVIABUE

Martín Romano — AVIABUE Revisor de Cuentas titular: Darío Dell’Era — ADAVI

Darío Dell’Era — ADAVI Revisor de Cuentas suplente: Cristian Fernández — AAVYTCA

Una nueva etapa para las agencias de viajes

La presidencia de Ezequiel Barberis comienza con una marcada línea de continuidad respecto de la gestión de Andrés Deyá, pero con desafíos que pueden modificar el funcionamiento cotidiano de las agencias.

Desregulación, inteligencia artificial, competencia, profesionalización, federalismo y recambio generacional serán algunos de los principales temas de la agenda.

Para FAEVYT, el desafío será representar a empresas que atraviesan realidades diferentes y que, al mismo tiempo, enfrentan una transformación tecnológica y comercial acelerada.

La primera prueba pública de esta nueva etapa llegará con la FIT 2026, mientras que durante los próximos meses se podrá observar cómo la nueva conducción traduce sus objetivos en acciones concretas para las agencias de viajes de todo el país.