El ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, junto a personal de Vialidad Provincial, brindó detalles sobre el acuerdo alcanzado por el Gobierno de Neuquén con 15 empresas operadoras del sector petrolero para financiar la pavimentación de 158 kilómetros de las rutas provinciales 8, 51 y 7. Durante su presentación, el funcionario destacó el impacto que tendrán las obras en la circulación y la seguridad vial, tanto para la actividad hidrocarburífera como para las poblaciones de Añelo y Rincón de los Sauces.

Luego de la exposición de los funcionarios, los diputados que integran la comisión de Hidrocarburos aprobaron por mayoría el despacho que habilita el tratamiento de la iniciativa en el recinto de la Legislatura provincial. El proyecto recibió el acompañamiento de los bloques de Comunidad, PRO-NCN, Neuquén Federal, MPN, Avanzar, Juntos y Fuerza Libertaria.

Tres vías alternativas para llegar a Añelo

“La realización de las obras va a permitir que se pueda llegar a Añelo a través de tres vías alternativas; en la actualidad solo contamos con una”, puntualizó Koenig. El plan contempla dos tramos de la ruta 8, de 95 y 8 kilómetros respectivamente, además de 15 kilómetros de la ruta 7 y 40 kilómetros de la ruta 51.

El esquema de financiamiento establece que las empresas aportarán el capital a tasa cero, mientras que la Provincia tendrá a su cargo la definición y ejecución de las obras. Luego, el Estado neuquino devolverá los fondos mediante el cobro de peajes y deducciones de regalías.

El proyecto fue avalado en comisión y quedó en condiciones de avanzar al recinto.

Koenig precisó que el tramo más extenso de la ruta 8 demandará una inversión de 91,3 millones de dólares, mientras que el segundo tramo requerirá 6,8 millones. En tanto, la inversión prevista para la ruta 51 rondará los 50,4 millones de dólares y para la ruta 7 alcanzará los 6 millones.

El ministro explicó que el acuerdo establece el porcentaje de recursos que aportará cada empresa a partir de un resultado polinómico basado en la cantidad de áreas que opera cada compañía. “Es un acuerdo que alcanzaron entre ellas”, señaló, y destacó que el mecanismo permitirá agilizar la concreción de obras viales consideradas estratégicas para el desarrollo de Vaca Muerta.

Peajes y regalías para recuperar la inversión

Respecto del mecanismo de recupero de los fondos, Koenig detalló que una parte se realizará mediante el pago de peajes por parte de las propias empresas petroleras y otra a través de deducciones por anticipo de regalías. Esta última modalidad comenzará a aplicarse a los 30 meses de cada desembolso y tendrá como límite el 20% del total que percibe la Provincia en concepto de regalías.

“Las obras de rutas no son inmediatas, llevan su tiempo y se empezaría a tomar en consideración los tiempos luego del primer desembolso”, explicó el funcionario. En ese sentido, estimó que los trabajos podrían comenzar antes de fin de año.

Finalmente, Koenig aclaró que todos los tramos contarán con peajes y controles dinámicos de peso, con multas en caso de incumplimiento. Para garantizar la igualdad ante la ley con los usuarios de otras jurisdicciones, los automóviles radicados en Neuquén también abonarán un peaje, aunque con un descuento cercano al 99%.

“Las empresas del sector van a ser las que mayormente van a pagar”, concluyó el ministro. En ese contexto, cuantificó en alrededor de 1.584 millones de dólares las utilidades adicionales que obtendrían las petroleras al comparar una estimación del barril a 63 dólares con el precio actual, cercano a los 98 dólares.