Sábados con sabor neuquino: el Mercado Concentrador abre sus puertas con chivitos y productos regionales

El Mercado Concentrador del Neuquén abrirá sus puertas de 9.00 a 13.00, tanto este sábado 7 como el próximo 14 de noviembre. La iniciativa se lleva adelante desde hace un par de meses con el objetivo de ampliar las posibilidades de compra para quienes, por cuestiones laborales o de disponibilidad horaria, no pueden concurrir durante los días habituales de atención.

Quienes concurran este sábado podrán adquirir Chivito Criollo del norte neuquino y escabeche de ajo. Su comercialización estará a cargo de la Corporación para el Desarrollo de la Cuenca del Curi Leuvu.

También participarán de esta jornada especial productores neuquinos de otros rubros, como chocolatería, embutidos, chacinados y ahumados.

El presidente del Mercado Concentrador del Neuquén, Diego Molina, explicó que la decisión surgió a partir de las consultas que reciben a través de las redes sociales y otros canales de comunicación. Muchas personas preguntaban por los días y horarios de atención y por la posibilidad de realizar compras directamente en el predio.

Además, destacó que estas jornadas permiten sumar a productores neuquinos y ofrecerles un espacio para comercializar sus productos, completar la cadena de venta y acercar su producción directamente al consumidor.

La propuesta continuará en diciembre y la intención es sostener la apertura durante los primeros dos sábados de cada mes, ampliando los canales de comercialización y fortaleciendo el vínculo entre la producción regional y las familias neuquinas.