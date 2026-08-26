Este miércoles, a casi un día de la tragedia que terminó con dos vidas en Rincón del Mangrullo, en la planta USP 2 —Unidad Separadora Primaria— la titular de la fiscalía de la región Vaca Muerta, Eugenia Titanti, viajó al lugar para comenzar la investigación.

El equipo se presentó durante esta jornada y, según fuentes judiciales, durante la tarde ya estaban volviendo de regreso a la capital neuquina con la información que lograron recolectar.

La zona del accidente, a kilómetros de Cutral Co y Plaza Huincul, estuvo preservada hasta hoy para que los peritos y la fiscal puedan juntar evidencia y analizar todo tal cual quedó tras el fatal accidente.

Durante este miércoles, la funcionaria judicial encabezó las inspecciones junto a personal de Bomberos sobre el predio resguardado por la Policía de Neuquén, al tiempo que se ordenó la realización de las autopsias para precisar la causa de las muertes y reconstruir la secuencia previa a la presunta descompresión de un caño.

Hipótesis y aclaraciones sobre los operarios

Por el momento, la hipótesis preliminar indica que el incidente ocurrió a partir de la rotura de una línea de gas de alta presión de 12 pulgadas al ingresar a una trampa receptora, lo que provocó una fuerte descompresión y el desprendimiento de una pieza metálica que impactó contra los trabajadores.

Las víctimas, identificadas como Jonathan Meliqueo y Cristian Latorre, eran operarios de YPF aunque según el Sindicato de Petroleros Privados no eran trabajadores de este convenio, por lo cual se espera información sobre qué rol cumplían y qué hacían en el lugar.

Frente a estas incertidumbres, la fiscalía ha iniciado la investigación bajo dos ejes. Por un lado los peritajes técnicos y de materiales, en caso de que haya ocurrido una falla con los sistemas. Por otro lado, se evalúan posibles maniobras o irresponsabilidades de alguna parte.

El secretario general del Sindicato de Petroleros Privados, Marcelo Rucci, sostuvo que sus representados no participaban de esa maniobra específica y afirmó que la tarea debía ser realizada por personal encuadrado en el convenio colectivo de la actividad.