Imputaron a un hombre por el asesinato del petrolero: lo drogó, lo golpeó salvajemente y se llevó un millonario botín

Un hombre fue imputado por el homicidio de Alejandro Fabio Vallejos, el trabajador petrolero de 56 años que murió durante un robo ocurrido en su departamento del centro de la ciudad de Neuquén. La fiscal del caso, Guadalupe Inaudi, sostuvo que el acusado le suministró una alta dosis de diazepam combinada con alcohol y cocaína antes de golpearlo y apoderarse de dinero y distintos objetos de valor.

La acusación fue presentada este miércoles 30 de septiembre durante una audiencia realizada en la Ciudad Judicial, donde la Fiscalía pidió que G.N.M. permanezca detenido mientras avanza la investigación. El juez de Garantías Raúl Aufranc avaló la formulación de cargos y dispuso una prisión preventiva de cuatro meses, el mismo plazo que fijó para completar la investigación.

Vallejos tenía 56 años, era oriundo de San Rafael, Mendoza, y trabajaba en una empresa petrolera, mientras que desde hacía aproximadamente tres años vivía solo en Neuquén. Residía en un departamento ubicado sobre calle 25 de Mayo, en pleno microcentro, y según la investigación conocía previamente al hombre que ahora fue imputado.

El robo y la muerte de Vallejos

De acuerdo con la información reunida hasta el momento por el Ministerio Público Fiscal y la Policía provincial, el hecho ocurrió entre la noche del 31 de agosto y las primeras horas del 1 de septiembre. Alrededor de las 21, G.N.M. llegó hasta el domicilio y Vallejos lo esperaba en la vereda, por lo que ambos ingresaron juntos al departamento ubicado en inmediaciones de Diagonal 25 de Mayo al 300.

Según la teoría del caso, G.N.M. le suministró diazepam combinado con alcohol y cocaína, lo golpeó y luego le robó dinero y objetos personales.

Una vez dentro, y siempre según la acusación fiscal, el imputado buscó reducir a la víctima para concretar el robo. “Le suministró una alta dosis de diazepam, sustancia perteneciente al grupo de las benzodiacepinas, combinada con alcohol y cocaína”, sostuvo Inaudi durante la audiencia.

Después, el hombre habría golpeado a Vallejos en el rostro y le provocó lesiones en un ojo, una ceja, una mejilla y un maxilar. En ese contexto se produjo la muerte del trabajador petrolero, cuya causa fue establecida preliminarmente como una falla de bomba cardíaca con edema pulmonar secundario y congestión cardiopulmonar.

La Fiscalía encuadró provisoriamente el hecho como homicidio en ocasión de robo, en carácter de autor. La acusación deberá ser sostenida durante el avance de la investigación, que tendrá un plazo de cuatro meses.

Transferencias millonarias y objetos robados

Según la investigación, mientras permanecía en el departamento el acusado realizó dos transferencias desde la cuenta bancaria de Vallejos hacia una billetera virtual. Los movimientos fueron por $3.700.000 y $152.000 y la cuenta estaba a nombre de un familiar del imputado que vive en Laguna Paiva, Santa Fe, aunque era controlada por él.

Además del dinero, G.N.M. se habría apoderado de distintos objetos personales de la víctima. Entre ellos había un teléfono celular, una cadena de oro, tres relojes, perfumes, dos pares de zapatillas, una mochila laboral, una billetera con tarjetas bancarias y el DNI de Vallejos, además de la llave magnética para ingresar al edificio.

El departamento del centro neuquino donde ocurrió el robo que terminó con la muerte del petrolero.

Las cámaras de seguridad y los domos de vigilancia fueron una de las principales herramientas utilizadas para reconstruir los movimientos posteriores al hecho. Las imágenes permitieron establecer que alrededor de las 00:30 del 1 de septiembre el sospechoso abandonó el departamento con dos mochilas, una sobre la espalda y otra en una de sus manos, que no llevaba al momento de ingresar.

A partir del seguimiento de las imágenes, los investigadores determinaron que el hombre se dirigió hacia una vivienda ubicada sobre calle Río Negro. Días después, durante un allanamiento en ese domicilio, encontraron una mochila y una lapicera con la inscripción de la empresa en la que trabajaba Vallejos.

La fuga y la detención en Santa Fe

Cuando se realizó el procedimiento, G.N.M. ya no se encontraba en la vivienda. La investigación permitió determinar que había viajado desde la terminal de Cipolletti con destino a Laguna Paiva, en la provincia de Santa Fe.

Ante esta situación, el Ministerio Público Fiscal solicitó la colaboración de la Policía de Santa Fe para localizarlo. Los efectivos constataron que el sospechoso se encontraba en una vivienda de esa localidad y, posteriormente, una comisión de la Policía de Neuquén viajó hasta allí para detenerlo y trasladarlo a la capital provincial.

Alejandro Vallejos tenía 56 años y trabajaba en una empresa petrolera de Neuquén.

Con el acusado ya en Neuquén, se realizó este miércoles la audiencia de formulación de cargos. Los abogados querellantes que representan a la familia de Vallejos adhirieron a la acusación planteada por la Fiscalía.

Prisión preventiva y avance de la investigación

Durante la audiencia, Inaudi había solicitado seis meses de prisión preventiva al considerar que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. El juez Aufranc hizo lugar al pedido de manera parcial y fijó la prisión preventiva por cuatro meses, coincidiendo con el plazo establecido para completar la investigación.

De esta manera, G.N.M. continuará detenido mientras la Fiscalía profundiza la reconstrucción del homicidio y el robo. Entre las medidas pendientes se encuentran el análisis de la evidencia reunida, el avance sobre los movimientos bancarios y la profundización de los elementos obtenidos a partir de las cámaras y los allanamientos.

La investigación busca determinar con precisión cómo ocurrió la muerte de Vallejos y completar la reconstrucción de las horas que transcurrieron desde el ingreso del imputado al departamento hasta su salida y posterior huida hacia Santa Fe. Por el momento, la acusación contra G.N.M. es provisoria y corresponde al delito de homicidio en ocasión de robo, en carácter de autor.