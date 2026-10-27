San Martín de los Andes: Figueroa presentará a los vecinos el plan de infraestructura el 4 de noviembre

El gobernador Rolando Figueroa anunció que el próximo miércoles 4 de noviembre viajará a San Martín de los Andes para presentar ante los vecinos el programa de infraestructura previsto por la provincia para la localidad. La convocatoria buscará exponer el conjunto de obras proyectadas y en marcha, en una ciudad que enfrenta una fuerte demanda de infraestructura vinculada al crecimiento urbano, la circulación y la conectividad regional.

El anuncio se realizó este martes durante la apertura de ofertas para la pavimentación de los callejones Gingins y de Torres, una intervención que contempla 4,4 kilómetros de pavimento y que apunta a mejorar el acceso norte y ofrecer una alternativa de circulación hacia la ciudad. La actividad se sumó a la apertura de sobres para la nueva terminal de ómnibus, realizada el día anterior, dos iniciativas que forman parte de un conjunto de intervenciones urbanas impulsadas por el gobierno provincial.

“Nosotros el día 4 vamos a presentar en San Martín de los Andes todo el programa de infraestructura que tiene la provincia del Neuquén”, expresó Figueroa. Además, invitó a participar a los vecinos: “Es una buena oportunidad para poder tomar dimensión de todo esto”.

El mandatario vinculó las obras con una planificación más amplia de la conectividad local y regional. Mencionó los trabajos realizados en el aeropuerto y la continuidad de las intervenciones previstas, la mejora de caminos, la vinculación con Chile a través del Paso Hua Hum y las obras en Mamuil Malal, que -señaló-también tendrán impacto en San Martín de los Andes. Enumeró además la pavimentación del camino a Lolog, la repavimentación del primer tramo de la ruta hacia ese sector y la del primer tramo de la Ruta 48, que conduce a Hua Hum.

“Más de 1000 obras en la provincia indudablemente marca de qué manera viene un equipo trabajando. Detrás de cada obra hay muchísimo esfuerzo, no hay que naturalizarlas”, sostuvo el gobernador. En relación con el crecimiento de la ciudad, afirmó que “la infraestructura de San Martín va a cambiar totalmente” y mencionó, entre otros proyectos, un natatorio con una pileta de aprendizaje y otra semiolímpica, además de un gimnasio y vestuarios.

Figueroa también anticipó que en los próximos dos o tres meses se licitaría el centro de convenciones que se construirá en el espacio de la exterminal. Sobre la pavimentación del acceso al cerro Chapelco, señaló que el concesionario realizará la obra. A su vez, indicó que la provincia está dispuesta a colaborar con financiamiento para mejorar y repavimentar calles bajo responsabilidad municipal.





