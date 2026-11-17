La Municipalidad de San Martín de los Andes y el Centro Regional Universitario San Martín de los Andes (CRUSMA), dependiente de la Universidad Nacional del Comahue, firmaron un acuerdo para ampliar la cooperación técnica en materia de espacios verdes y arbolado urbano.

El convenio busca consolidar una línea de trabajo conjunta que ya tuvo una experiencia reciente en el proyecto de urbanización del barrio Aitue, donde el tratamiento del arbolado fue incorporado como parte de la planificación urbana. Ahora, esa asistencia se extenderá a todo el ejido municipal.

El acuerdo fue suscripto por el intendente Carlos Saloniti y el decano del CRUSMA, Ariel Mortoro, y prevé acciones concretas de aplicación inmediata.

El objetivo: conocer el estado del arbolado urbano

Uno de los puntos centrales es el desarrollo de un proyecto para realizar un censo del arbolado urbano de San Martín de los Andes. La iniciativa permitirá contar con información actualizada sobre la cantidad, ubicación y estado de los ejemplares presentes en espacios públicos.

Además, el trabajo incluirá relevamientos y diagnósticos de espacios verdes, evaluaciones sanitarias de árboles, análisis de riesgos y recomendaciones técnicas para tareas de plantación, mantenimiento, poda y renovación. Desde el CRUSMA también se aportará asesoramiento en selección de especies, manejo de viveros, riego, producción de plantas y herramientas de cartografía y registro.

La experiencia de Aitue como antecedente

Durante la firma, las autoridades destacaron el trabajo realizado en el barrio Aitue, donde el arbolado urbano fue incorporado como un componente más dentro de la planificación de la urbanización.

Mortoro señaló que esa experiencia marcó un antecedente importante porque permitió considerar al arbolado urbano como un servicio público, una mirada que ahora se busca extender al conjunto de la ciudad. En la misma línea, Saloniti recordó que la reciente licitación para la urbanización del barrio incluyó exigencias vinculadas a la preservación y el tratamiento del arbolado, incorporándolo como uno de los criterios que deberá cumplir la empresa adjudicataria.

Evaluación de árboles y capacitación

El plan de trabajo inicial, previsto para el período noviembre de 2026 y enero de 2027, estará coordinado por el técnico forestal Abel Velázquez Uribe. Entre las tareas previstas figura la inspección de ejemplares que puedan representar riesgos para personas, viviendas o infraestructura urbana. A partir de esas evaluaciones se elaborarán informes técnicos con diagnóstico sanitario, defectos estructurales, nivel de riesgo, prioridades de intervención y registro fotográfico.

El acuerdo también contempla la capacitación de personal municipal y la participación de estudiantes universitarios a través de pasantías y prácticas de campo: dos pasantes trabajarán junto a la Dirección de Espacios Verdes en relevamientos, registro de información, pruebas piloto y otras tareas vinculadas al futuro censo del arbolado.

De esta manera, el Municipio y la Universidad buscarán generar una base de información técnica que sirva para la planificación y gestión de los espacios verdes de San Martín de los Andes en los próximos años.