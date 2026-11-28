San Patricio del Chañar comenzó a organizar un esquema de trabajo conjunto para recibir a los trabajadores temporarios que llegarán a la localidad durante la próxima temporada de cosecha. La planificación incluye medidas vinculadas con el alojamiento, la seguridad vial y la prevención de conflictos de convivencia.

El comisario Milton Valenzuela, titular de la Comisaría 13ª, explicó en una entrevista con Chañar Digital que se desarrollan reuniones entre organismos públicos, fuerzas de seguridad, productores y representantes de los trabajadores rurales para anticipar las necesidades que generará el incremento de la población durante los meses de mayor actividad frutícola.

Uno de los objetivos centrales es conocer cuántos trabajadores llegarán y en qué fechas, para organizar con anticipación los servicios públicos y los operativos de prevención y control. Por el momento, no se difundieron cifras sobre la cantidad de personas que se espera recibir ni un cronograma de arribos.

El alojamiento y la seguridad vial, entre las prioridades

La planificación contempla garantizar condiciones adecuadas de alojamiento para los trabajadores rurales que se incorporen a las tareas de cosecha.

Otro de los puntos centrales es reforzar la seguridad vial durante los meses de mayor movimiento. El incremento de personas que llegan para trabajar en las chacras también requiere anticipar los desplazamientos y prevenir situaciones que puedan afectar la circulación.

A estas medidas se suma la prevención de conflictos de convivencia comunitaria. La intención es que el crecimiento temporal de la población pueda desarrollarse con condiciones adecuadas tanto para quienes llegan a trabajar como para los vecinos que viven durante todo el año en la localidad.

Productores y organismos buscan anticipar la cantidad de trabajadores

Uno de los aspectos más importantes de las reuniones es el intercambio de información con las cámaras de productores.

Conocer la demanda de mano de obra y las fechas estimadas de llegada permitirá dimensionar el movimiento que tendrá la localidad durante la cosecha. Esa información resulta necesaria para planificar los servicios públicos y distribuir los recursos destinados a prevención y control.

La coordinación también apunta a evitar que las necesidades de alojamiento, circulación y asistencia se resuelvan una vez que los trabajadores ya estén instalados, cuando la demanda sobre la infraestructura local puede ser mayor.

Qué organismos participan de la planificación

De acuerdo con lo informado por Valenzuela, en las reuniones participan representantes de:

La Municipalidad de San Patricio del Chañar.

El Gobierno de la provincia de Neuquén.

La Municipalidad de Campo Grande.

Las fuerzas de seguridad.

Las cámaras de productores.

Representantes de los trabajadores rurales.

La participación de Campo Grande amplía la articulación institucional más allá de San Patricio del Chañar y permite incorporar a distintos actores vinculados con la actividad productiva y laboral de la región.

Una planificación que busca anticiparse al movimiento de la cosecha

La organización de la próxima temporada todavía se encuentra en una etapa de coordinación. El paso siguiente será contar con información más precisa de los productores sobre la cantidad de trabajadores requeridos y sus fechas de llegada.

Con esos datos, los organismos podrán ajustar la planificación de los servicios, las condiciones de alojamiento y los dispositivos de seguridad. La efectividad de las medidas dependerá, en buena parte, de que la información sobre la demanda de trabajadores llegue con anticipación y se traduzca en acciones concretas.

El antecedente que vuelve central el control de las condiciones laborales

La llegada de trabajadores temporarios a las chacras neuquinas también tiene antecedentes vinculados con las condiciones de contratación y alojamiento. Se trata de una dimensión que excede la organización logística y que forma parte de los desafíos de cada temporada.

En julio de 2025, Mejor Informado publicó dos investigaciones sobre situaciones de presunta explotación laboral en chacras de San Patricio del Chañar. Uno de los casos involucró a un trabajador tucumano que fue rescatado tras una intervención de organismos provinciales, Gendarmería Nacional y la Justicia Federal.

También en diciembre de 2020 se habían conocido denuncias de trabajadores temporarios que describieron condiciones precarias de alojamiento y problemas laborales durante la cosecha.

Mejor Informado

Estos antecedentes permiten dimensionar la importancia de que la planificación contemple no solamente la cantidad de personas que llegarán, sino también las condiciones en las que vivirán y desarrollarán sus tareas.

La cantidad de trabajadores será una variable clave

La demanda de mano de obra puede cambiar de una temporada a otra según el volumen de producción y las necesidades de las empresas frutícolas.

En una publicación de febrero de 2026, Mejor Informado señaló que durante las temporadas de mayor producción el ingreso de trabajadores temporarios al Alto Valle rondaba las 25.000 personas, mientras que en períodos más recientes se había estabilizado cerca de las 18.000. También advirtió sobre la llegada de contingentes sin tareas previamente confirmadas.

Aunque esos datos corresponden al contexto regional y no constituyen una estimación para la próxima cosecha en San Patricio del Chañar, muestran por qué resulta relevante anticipar la demanda de empleo antes de que comiencen los arribos.